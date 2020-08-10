Футболіст збірної України та "Зорі" Іванісеня заразився на коронавірус
В луганській "Зорі" виявили спалах коронавірусу. Інфікувався гравець Дмитро Іванісеня, який, в тому числі, виступає за збірну України.
Інформацію про коронавірус в Дмитра Іванісені підтвердили офіційно в "Зорі".
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В клубі повідомили, що 6 серпня гравець відчув слабкість, після чого його відправили на тестування. Тест підтвердив коронавірус у футболіста, після чого його відправили на самоізоляцію. На самоізоляції він перебуватиме два тижні.
Після виявлення коронавірусу в Іванісені, було прийнято рішення зупинити тренувальний процес. Команду відправили на самоізоляцію. Гравці та тренерський штаб після цього пройшли ще одне ПЛР-тестування. Воно не виявило інших випадків інфекції в команді.
Щодо Іванісені, то гравець почуває себе добре. В клубі повідомили, що футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Він перебуває під наглядом лікаря.
Після самоізоляції, гравці повернулися до тренувального процесу. На 11 серпня в команди запланований товариський матч з "Дніпро-1".
- Дмитро Іванісеня лише влітку 2019 року приєднався до луганської "Зорі". Однак одразу став гравцем основи, загалом в чемпіонаті провівши 29 матчів, та забивши один гол.
- Гра півзахисника дозволила йому отримати виклик до національної збірної України. За головну команду країни він дебютував 14 листопада 2019 року в товариському матчі проти Естонії.