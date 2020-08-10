"Динамо" офіційно підписало першого новачка при Луческу: фото
"Динамо" Київ оголосило про підписання контракту із захисником Володимиром Костевичем, який останні сезони виступає в чемпіонаті Польщі.
Договір на 3 роки є попереднім і вступить в силу 1 січня 2021 року, коли у футболіста завершиться контракт з "Лехом". Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".
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Що відомо про Володимира Костевича
До січня 2021 року Костевич продовжить виступати за "Лех", а до складу "Динамо" українець перейде на правах вільного агента.
Українець грає в "Леху" з 2017 року після переходу з "Карпат". Костевич провів 32 матчі за клуб у всіх турнірах минулого сезону, забив один гол і віддав шість результативних передач.
Володимир діє на позиції лівого захисника. Не виключено, що його підписують на заміну Віталію Миколенку, який може бути проданий.
Володимир Костевич перейшов у "Динамо"