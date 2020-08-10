Президент УАФ Павелко здав позитивний тест на COVID-19
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко здав позитивний тест на COVID-19. Чиновник почувається добре та перебуває на самоізоляції.
Андрій Павелко повідомив у своєму фейсбуці, що здав позитивний тест на коронавірус. Результати тесту Павелко дізнався у понеділок, 10-го серпня.
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"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", – написав президент УАФ.
Деталі стану Павелка
Президент УАФ заявив, що почуває себе нормально та планує працювати у віддаленому режимі.
За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.
Що відомо про Павелка?Окрім того, що він очолює УАФ, Павелко є член Виконкому УЄФА. Павелко – колишній депутат Верховної Ради України та ексглава Комітету з питань бюджету. Павелко – кум головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
Спалах COVID-19 в українському футболі
- Протягом двох днів випадки зараження COVID-19 було зафіксовано у двох провідних клубах України.
- 9-го серпня у "Динамо" позитивні тести здали Назарій Русин та Роман Вантух.
- У понеділок "Зоря" повідомила про позитивний тест на коронавірус у гравця збірної України Дмитра Іванісені.