Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко здав позитивний тест на COVID-19. Чиновник почувається добре та перебуває на самоізоляції.

Андрій Павелко повідомив у своєму фейсбуці, що здав позитивний тест на коронавірус. Результати тесту Павелко дізнався у понеділок, 10-го серпня.

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"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", – написав президент УАФ.

Деталі стану Павелка

Президент УАФ заявив, що почуває себе нормально та планує працювати у віддаленому режимі.

За його словами, співробітники УАФ, які можуть бути контактними особами, в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.

Що відомо про Павелка? Окрім того, що він очолює УАФ, Павелко є член Виконкому УЄФА. Павелко – колишній депутат Верховної Ради України та ексглава Комітету з питань бюджету. Павелко – кум головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

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