Офіційний сайт УЄФА обрав найкращого гравця матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. перемогу здобув нападник німецької "Баварії" Роберт Левандовскі.

Левандовскі у голосуванні обійшов двох інших зіркових нападників – Кріштіану Роналду з "Ювентуса" та Ліонеля Мессі з "Барселони". А також захисника "Манчестер Сіті" Кайла Уокера, пише 24 канал.

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У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі" Левандовскі оформив дубль та віддав дві результативні передачі. А його команда перемогла 4:1.

Відеоогляд матчу Баварія – Челсі

Форвард перебуває на першому місці в списку бомбардирів цьогорічної Ліги чемпіонів. на його рахунку 13 голів. Він також наблизився до Мессі щодо кількості голів, забитих гравцем за один розіграш Ліги чемпіонів. Аргентинець у сезоні 2011/12 відзначився 14 разів.

Лідерство у цьому списку отримує Роналду. Його рекорд в 17 голів тримається з сезону 2013/14. Відзначимо, що португалець утримує також і друге та третє місце за цим показником – 16 голів у сезоні 2015/16 та 15 голів у сезоні 2017/18.

У Левандовскві є три матчі, щоб перевершити цей показник. У чвертьфіналі його команда зіграє проти "Барселони". Переможець цієї пари у півфіналі протистоятиме переможцю пари "МанСіті" – "Ліон".