У понеділок, 10-го серпня, відбулися перші чвертьфінали Ліги Європи. Міланський "Інтер" завдав поразки німецькому "Баєру" та вийшов до півфіналу Ліги Європи.

Інтер – Баєр 2:1

Голи: Барелла, 15, Лукаку, 21 – Хаверц, 25

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Хід гри

Від старту матчу "Інтер" грав першим номером, хоча "Баєр" намагався пресингувати, повідомляє 24 канал. На 15 хвилині підопічні Антоніо Конте були винагороджені.

Лукаку отримав м'яч у штрафному, але удар бельгійця заблокували. Перед штрафним "фармацевтів" м'яч підхопив Баррела та "шведою" викрутив у кут воріт Градецкі.

На 21 хвилині рахунок став 2:0. Лукаку отримав проникливу передачу від Янга у штрафному, продавив оборонця та переправив м'яч у ворота. Через дві хвилини Лукаку міг ховати "Баєр".

Але бельгієць під час виходу віч-на-віч з Градецкі не зміг переграти голкіпера. Майже відразу "Баєр" відновив інтригу в грі.

Хаверц вкотре довів, чому вважається одним з найталановитіших футболістів Німеччини. Кай підхопив м'яч на підступах до воріт, обігрався з партнером та прошив голкіпера.

Та не встигли німці відсвяткувати свій гол, як могли отримати м'яч у власні ворота. На 26 хвилині Д'Амброзіо начебто влучив у руку Сінкгравена у штрафному. Арбітр призначив пенальті, але після використання VAR скасував своє рішення.

У другому таймі команди продовжували обмінюватися гострими атаками, граючи практично без центру поля.

Вивести вперед "Інтер" на 66 хвилині міг Санчес. Після геніального пасу Еріксена чилієць не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з Градецкі. Голкіпер "Баєра" в черговий раз врятував партнерів.

Ще один відмінний сейв Градекці зробив на 76 хвилині. Після сольного проходу та удару від Лукаку фінський голкіпер знову продемонстрував чудову реакцію.

На 90-й хвилині "Інтер" майже домігся пенальті: Бельарабі збив у штрафному Еріксена – одинадцятиметровий. Та під час атаки м'яч влучив у руку гравцю "Інтера", тому пенальті був скасований.

За шість компенсованих хвилин "Баєр" не зміг перевести гру в овертайм. "Інтер" здобув перемогу та зіграє у півфіналі з переможцем пари "Шахтар" – "Базель", які свій матч зіграють 11 серпня.

Інтер – Баєр відеоогляд