Англійський "Манчестер Юнайтед" вийшов до півфіналу Ліги Європи сезону 2019/2020. У чвертьфіналі "червоні дияволи" не без проблем здолали данський "Копенгаген".

Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0

Гол: Фернандеш, 95 (п)

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Поєдинок чвертьфіналу проти "Копенгагена" виявився надзвичайно складним для англійського гранда, повідомляє 24 канал. МЮ здобув перемогу тільки після овертайму.

Перший тайм не увінчався зливою моментів, хоча м'яч таки побував у воротах данців. Результативним ударом відзначився талант МЮ Грінвуд, але арбітр скасував гол через офсайд.

По перерві "Манчестер Юнайтед" вдруге в грі відзначився з офсайда. Цього разу рефері скасував взяття воріт від Решфорда.

У другому таймі команди були більш креативними в атаці, проте до забитих голів справа так і не дійшла. На команди чекав овертайм.

Дуже швидко підопічні Уле Гуннара Сульшера відкрили рахунок у грі. МЮ заробив право пробити пенальті, яке впевнено реалізував Бруну Фернандеш.

Другу половину овертайму "Копенгаген" без успіху намагався відігратися. Підопічні Сульшера вдало оборонялися та відстояли мінімальну перевагу.

У півфіналі МЮ зіграє з переможцем пари "Вулверхемптон" – "Севілья".

Манчестер Юнайтед – Копенгаген відеоогляд