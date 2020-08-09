Новоспечений головний тренер "Динамо" Мірча Луческу хоче запросити в свою команду турецького нападника "Фортуни" Кенана Карамана.

Дюссельдорфський клуб за підсумками чемпіонату покинув Бундеслігу і багато гравців, в тому числі і Кенан, хочуть покинути команду. Про це повідомляє Star.

До теми: Усі вправи робимо з м'ячем: Цитаішвілі розхвалив нові тренування з Луческу

Явним претендентом на форварда нібито є київське "Динамо", де бачити Кенана дуже хоче Мірча Луческу.

Сам Караман не проти попрацювати з Луческу, так як саме при румунському фахівцеві він дебютував в рядах національної збірної Туреччини. Всього на рахунку форварда до нинішнього моменту 10 матчів і 1 забитий м'яч за турецьку збірну.

Також наголошується, що "Динамо" Караман може обійтися в 2 мільйони євро – саме така сума відступних фігурує в контракті турка з "Фортуною", хоча Transfermarkt оцінює вартість його контракту в 3,5 мільйона євро.

Що відомо про Кенана Карамана: дивіться відео