11 серпня "Шахтар" зіграє з "Базелем" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Про найголовніше перед поєдинком – читайте у матеріалі Спорт24.

Шахтар – Базель: головне

Що: матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Де: "Фельтінс Арена", Гельзенкірхен, Німеччина

Коли: вівторок, 11 серпня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

Читайте також: Чи дасть бій "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи "міцному горішку" "Базелю": прогноз букмекерів

Що відомо про "Базель"

Станом на сьогодні "Базель" є другим в Швейцарії за кількістю перемог в національному чемпіонаті. Їх на рахунку "червоно-синіх" 20, що менше ніж у "Грассхоппера" (27), але більше ніж у "Серветта" (17), "Янг Бойз" (14), "Цюріха" (12) та інших.

В останньому розіграші швейцарської Суперліги (сезоні-2019/20) "Базель" виступив не так вдало. Команда Марселя Коллера пропустила вперед не тільки "Янг Бойз", що робить ось уже три роки поспіль, але ще й вельми скромний навіть за тамтешніми мірками "Санкт-Галлен" (ця команда ставала чемпіоном Швейцарії лише двічі – в сезонах-1903/04 і 1999/2000). Втім, фініш на третьому місці дозволить "червоно-синім" стартувати в наступному сезоні Ліги Європи, і не залишитися тим самим без єврокубків.

До слова, що стосується єврокубків, то тут найвищим досягненням "Базеля" в історії є півфінал Ліги Європи-2012/13, коли швейцарці в плей-офф послідовно пройшли наш "Дніпро" (2:0, 1:1), російський "Зеніт" (2:0, 0:1) та англійський "Тоттенхем" (2:2, 2:2, 4:1 – в серії пенальті), а лише потім спіткнулися на майбутньому тріумфаторі турніру "Челсі" (1:2, 1:3).

Історія матчів "Шахтар" – "Базель"

Всього за час незалежності України "Шахтар" тричі проводив офіційні матчі проти "Базеля". Вперше команди зустрілися в 1996 році в рамках розіграшу Кубка Інтертото, який згодом відійшов у історію. Тоді суперники розійшлися нічиєю 2:2.

Наступна зустріч "гірників" з "червоно-синіми" припала на часи розквіту української команди. Суперники зійшлися в груповому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, і "Шахтар" двічі впорався з опором швейцарців – 2:1 на виїзді і 5:0 вдома.

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру:

"Базель" дуже сильний суперник. Лише той, хто не приділив цій темі уваги, не побачить цього. Знаєте, в житті є така цікава річ, як статус. У деяких випадках цей статус виявляється фатальним, змушує потерпіти невдачу, а в деяких – домогтися успіху. Я бачу "Базель" дуже агресивною командою з сильною півзахистом. Фрай, Джака, Кампо – вони дуже, дуже сильні. Артур Кабрал - напористий, агресивний нападник, Пюлюлю зліва також сильний. У них є і лінія оборони, ідеально обслуговує атаку, яка використовує залишений противником простір.

До слова: "Шахтар" – "Базель": матч розсудить відомий арбітр

Вони сильні при обороні, а це значить, що опонент в певний момент втратить м'яч, і тоді вони почнуть швидку контратаку. Центральні захисники працюють з м'ячем, доставляють його в атаку довгими передачами, Фрай – гравець, який контролює простір і допомагає діагональними пасами. Так що це команда з дуже хорошим оборонним блоком, сильний колектив. Нас чекає складний матч".

Головний тренер "Базеля" Марсель Коллер:

"Я бачив, як вони грали проти "Вольфсбурга". Це відмінна команда з технічними швидкими гравцями, які добре діють індивідуально в атаці. Це, дійсно, серйозний суперник. Якщо ми будемо діяти злагоджено, якщо повіримо в себе, то отримаємо шанс. В одній грі можна домогтися багато чого. У будь-якому випадку, з нетерпінням чекаємо матчу в Гельзенкірхені і можливості піднести сюрприз".

Орієнтовні склади

У "Шахтаря" не зіграє Хочолава (дискваліфікація) і був під питанням Матвієнко, який тренувався індивідуально. Але якщо не зможе вийти Микола, то доведеться випускати Вітао, а це занадто ризиковано. По інших позиціях у "Шахтаря" не варто чекати якихось змін, не час для експериментів.

У "Базеля" не зможуть зіграти проти "Шахтаря" відразу 4 гравці: основний воротар Омлін, основний захисник Кюмарт, півзахисники Рамірес (гравець ротації) і Зуффо (гравець основи). Також важливо окремо відзначити, що не зіграє найважливіший гравець "Базеля" Едон Жегрова. У нього серйозна травма, через яку він пропустив матч з "Айнтрахтом".

Прогноз від Спорт24: прохід далі "Шахтаря".



Порівняння "Шахтаря" та "Базеля" у сезоні 2019/20 / Фото: Sport.ua