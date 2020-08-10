Переговорний процес щодо поєдинку між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом не зрушився з місця. Американський чемпіон світу за версією IBF відмовляється прийняти фінансові умови поєдинку.

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, що організовує бій, розповів останні деталі з підготовки шоу. Про це інформує vRINGe.

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Арум нагадав, що Ломаченко пішов на поступки та відмовився від частини гонорару.

Ломаченко добровільно, з урахуванням обставин, погодився на зменшення гонорару, щоб тільки ми були здатні організувати їх бій,

– підкреслив глава Top Rank.

Дохід Top Rank впав

Боб Арум вважає, що немає нічого погано в тому, що Лопес вимагає більший гонорар. Втім, функціонер заявив, що в період "коронакризи" компанія не отримує максимальний дохід з різних грошових потоків.

Теофімо повинен розуміти, що його бажання отримувати контракт з розрахунку 2,5 – 3 мільйони доларів, куди входить частина від продажу квитків і ще мільйон від PPV, – це не про нинішню ситуацію. Потоки доходів пересохли, що, звичайно, не означає, що він не повинен отримувати великий гонорар. Він його і отримає. Але, ясна річ, не вийде дати йому стільки, скільки дав би без глобальної кризи, тому як немає прибутку за квитки і PPV. Все просто,

– зазначив Арум.

Арум запевнив, що Ломаченко і Лопес отримають хороші гонорари.

"Ми ніколи не платимо бійцям менше їх мінімальної вартості. Упевнений, ми з Теофімо домовимося, він хороший хлопець", – резюмував Арум.

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