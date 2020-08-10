У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного кола ліги чемпіонів. На цій стадії турніру зіграють команди, які в наступному раунді можуть стати суперником київського "Динамо".

Команди при жеребкуванні традиційно були поділені на сіяних та несіяних. Окрім того, клуби йдуть "шляхом переможців" та "шляхом представника ліг", повідомляє 24 канал.

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"Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді виступатиме у "шляху представника ліг". У другому кваліфікаційному раунді тут між собою зіграють:

АЗ (Нідерланди) – Вікторія (Плзень, Чехія)

Локомотива (Хорватія) – Рапід (Відень, Австрія)

ПАОК (Греція) – Бешикташ (Туреччина)

UEFA Champions League second qualifying round draw result



Who are you hoping reaches the Group Stage?#UCLdraw #UCL pic.twitter.com/nBlXjy00UL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020

Відтак "Динамо" може зіграти з одним із переможців двох перших пар. А також з ПАОКом, якщо грецька команда переможе "Бешикташ". Якщо ж переможе турецький клуб, то він потрапить у число сіяних, і з "Динамо" не зіграє. Ще один ймовірний суперник "Динамо" – французький "Ренн", який теж стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду.

Варто відзначити, що "Ренн" може отримати пряму путівку в Лігу чемпіонів. Це станеться у тому випадку, якщо цьогорічну Лігу чемпіонів виграє не французький "Ліон". Тоді переможцем стане одна з команд, яка гарантувала собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів напряму через національні чемпіонати. І місце, яке передбачено для переможця ЛЧ, отримає третя команда Франції – саме "Ренн".

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановані на 25 – 26 серпня. Переможці будуть визначені в одному матчі. Команда, яка програє, потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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Жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановано на 31 серпня. Матчі – 15 та 16 вересня.