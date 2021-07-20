Один з них – спортсмен, національна приналежність якого не уточнюється. Таким чином, загальне число хворих атлетів в олімпійському селищі досягло трьох осіб.
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Всього ж у тих, хто бере участь в проведенні Ігор виявлено 71 випадок захворювання. З них 40 осіб – японці, а решта іноземні громадяни.
Україна на Олімпіаді-2020
- Україну на Олімпіаді-2020 у Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
- На жаль, змагання через різні причини пропустять відразу декілька провідних спортсменів – Олег Верняєв, Дмитро Чумак, Євген Барабанов, Марта Костюк, та Аліна Акобія-Грушина. Останні дві спортсменки пропускають старт через травми.
- Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня до 8 серпня.