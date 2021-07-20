Новий девіз Олімпійських ігор
МОК схвалив зміну девізу Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше". Рішення було ухвалено на сесії МОК, яка відбулась у Токіо.
До слова Японія витратила рекордні 15,4 мільярда доларів на організацію Олімпійських ігор
Тепер олімпійський девіз звучатиме так: "Швидше, вище, сильніше – разом" (Citius, altius, fortius – communis)
Рішення про зміну девізу було прийнято одноголосно. Олімпійський девіз змінено вперше в історії.
Попередня версія була схвалена у 1896 році перед стартом першої Олімпіади.
- Олімпійські ігри-202 відбудуться у Токіо (Японія). Ігри-2020 триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Україну представлять 157 атлетів у 29 видах спорту.