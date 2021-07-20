Новий девіз Олімпійських ігор

МОК схвалив зміну девізу Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше". Рішення було ухвалено на сесії МОК, яка відбулась у Токіо.

До слова Японія витратила рекордні 15,4 мільярда доларів на організацію Олімпійських ігор

Тепер олімпійський девіз звучатиме так: "Швидше, вище, сильніше – разом" (Citius, altius, fortius – communis)

Рішення про зміну девізу було прийнято одноголосно. Олімпійський девіз змінено вперше в історії.

Попередня версія була схвалена у 1896 році перед стартом першої Олімпіади.