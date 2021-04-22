Чайковський "гратиме" на найближчих Олімпіадах

МОК повідомив Олімпійський комітет Росії (ОКР), що фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затверджений як музичний супровід збірної Росії на Іграх у Токіо та Пекіні.

До речі Росія попри заборону презентувала форму на Олімпіаду-2020 зі своєю символікою: фото

Музика Чайковського замінить гімн Росії, який офіційно заборонено на двох найближчих Олімпіадах у 2021 та 2022 роках – Токіо та Пекіні відповідно.

Як відомо, відповідно до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), російські спортсмени до 16 грудня 2022 року можуть виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.

рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), російські спортсмени до 16 грудня 2022 року можуть виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни. Росію покарали за приховування допінгу. Було доведено, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Спершу Росію покарали на 4 роки , однак вона подала апеляцію у CAS. Там 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на 2 роки , скоротивши дискваліфікацію.

вирішили відсторонити росіян Що цікаво, у січні 2020 комісія спортсменів ОКР запропонувала використовувати пісню "Катюша" як музичний супровід для спортсменів. CAS відхилив цей запит.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу