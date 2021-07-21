Змагання почалися в софтболі (полегшений різновид бейсболу), чоловічому та жіночому футболі, а також в академічному веслуванні та стрільбі з лука.

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Перші змагання

У першому турі групового етапу з софтболу жіноча збірна Японії здобула пермогу над Австралією з рахунком 8:1.

Змагання з софтболу на літніх Олімпійських іграх триватимуть з 21-го до 27 липня. Шість жіночих збірних розіграють один комплект нагород. Натомість чоловіки змагатимуться в бейсболі.

Триразовим володарем золотих медалей є збірна Штатів, одноразовим – Японія.

Софтбол – це різновид бейсболу з використанням м'якшого м’яча і збільшеної біти. Матч триває сім інінгів.