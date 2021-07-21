Змагання почалися в софтболі (полегшений різновид бейсболу), чоловічому та жіночому футболі, а також в академічному веслуванні та стрільбі з лука.
До слова Тести, маски та складний клімат: Світоліна розповіла про умови у Токіо перед Олімпіадою
Перші змагання
У першому турі групового етапу з софтболу жіноча збірна Японії здобула пермогу над Австралією з рахунком 8:1.
Змагання з софтболу на літніх Олімпійських іграх триватимуть з 21-го до 27 липня. Шість жіночих збірних розіграють один комплект нагород. Натомість чоловіки змагатимуться в бейсболі.
Триразовим володарем золотих медалей є збірна Штатів, одноразовим – Японія.
- Вже 23 липня в Токіо відкриються Олімпійські ігри. На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу в країну прилетять близько 90 тисяч осіб – атлетів, тренерів, спортивних функціонерів і журналістів. Проти проведення ігор в таких умовах активно виступають японські лікарі та самі мешканці Токіо.