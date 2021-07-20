Найдорожча Літня Олімпіада

Генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто розповів про витрати Японії на проведення Олімпійських ігор.

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Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів,

– сказав Муто під час 138-ї сесії МОК.

Муто зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік був переглянутий. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково витратили 900 мільйонів доларів.

Олімпіада у Токіо стала найдорожчою серед Ігор, якій проводяться влітку.

Попередні Літні Ігри-2016 у Ріо коштували Бразилії понад 13 мільярдів доларів. Олімпійські ігри 2012 у Лондоні обійшлися Великій Британії майже у 15 мільярдів доларів.

Набагато менше витратили на Ігри у Пекіні (2008) та Сіднеї (2004) – 7 та 5 мільярдів доларів відповідно.

Досі найбільше на організацію Олімпіади витратила Росія у 2014 році. Тоді Зимові Ігри у Сочі обійшлися росіянам у 55 мільярдів доларів. Причина в тому, що Росії довелося створювати практично всю інфраструктуру.

Літні Олімпійські ігри-2020 стартують вже 23 липня і триватимуть до 8 серпня.