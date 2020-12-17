Президент Росії Володимир Путін не зможе відвідати найближчі чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Відповідне рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS).

Заборона Путіну відвідувати змагання – це частина покарання для Росії за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії. Про це інформує CAS.

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У рішенні CAS йдеться, що заборона на відвідування великих турнірів поширюється на весь уряд Росії: міністрів і їх заступників, прем'єр-міністра і його заступників, депутатів державної думи, а також президента.

Також відвідування турнірів заборонено для глав і заступників державних організацій, всієї адміністрації президента і співробітників Слідчого комітету Росії.

Винятки можуть бути тільки в трьох випадках:

якщо будь-якого з вищезазначених особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, в якій буде проходити турнір;

якщо представник уряду Росії є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) або Міжнародного паралімпійського комітету (МПК);

якщо цей представник сам є спортсменом-учасником турніру, або одним з членів команди (наприклад, тренером).



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу

Чому Росію відсторонили від великих змагань

У грудні 2019 року WADA позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях протягом наступних чотирьох років.

Росія отримала покарання за махінації з допінгом. Зокрема, незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

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Росія подала апеляцію на рішення WADA у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки. Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.

Там російська символіка буде заборонена. Гарантовано не буде російського триколору і на чемпіонаті світу з футболу у 2022 році. Хоча Росія ще навіть не розпочала кваліфікацію на Мундіаль.

РУСАДА для відновлення свого статусу має заплатити WADA внесок у розмірі 1,27 мільйона доларів.