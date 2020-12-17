Путіну заборонили відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри
Президент Росії Володимир Путін не зможе відвідати найближчі чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Відповідне рішення прийняв Спортивний арбітражний суд (CAS).
Заборона Путіну відвідувати змагання – це частина покарання для Росії за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії. Про це інформує CAS.
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У рішенні CAS йдеться, що заборона на відвідування великих турнірів поширюється на весь уряд Росії: міністрів і їх заступників, прем'єр-міністра і його заступників, депутатів державної думи, а також президента.
Також відвідування турнірів заборонено для глав і заступників державних організацій, всієї адміністрації президента і співробітників Слідчого комітету Росії.
Винятки можуть бути тільки в трьох випадках:
- якщо будь-якого з вищезазначених особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, в якій буде проходити турнір;
- якщо представник уряду Росії є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) або Міжнародного паралімпійського комітету (МПК);
- якщо цей представник сам є спортсменом-учасником турніру, або одним з членів команди (наприклад, тренером).
Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу
Чому Росію відсторонили від великих змагань
У грудні 2019 року WADA позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях протягом наступних чотирьох років.
Росія отримала покарання за махінації з допінгом. Зокрема, незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
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Росія подала апеляцію на рішення WADA у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки. Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.
Там російська символіка буде заборонена. Гарантовано не буде російського триколору і на чемпіонаті світу з футболу у 2022 році. Хоча Росія ще навіть не розпочала кваліфікацію на Мундіаль.
РУСАДА для відновлення свого статусу має заплатити WADA внесок у розмірі 1,27 мільйона доларів.
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