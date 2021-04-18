Росія представила форму зі своєю символікою
ОКР мав розробити форму, враховуючи заборони Спортивного арбітражного суду (CAS). Форма не могла містити прапор Росії, назву країни, а також повну назву "Олімпійський комітет Росії".
До речі Російським легкоатлетам доведеться відмовитися від батьківщини для участі в Олімпіаді
Однак на формі, яку носитимуть російські олімпійці, присутні елементи прапору РФ. Основним кольором форми є білий. Однак на формі є синій та червоні кольори. Таким чином, використано всі три кольори російського прапору.
Але на цьому Росія не зупинилася. На емблемі також використано біло-синьо-червоні кольори.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не побачив нічого дивно та затвердив форму Росії. Представник МОК зазначив, що представлена форма не суперечить тим обмеженням, які були накладені на Росію.
- Як відомо, Росію на 2 роки позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях. Причина в тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
- Відповідно до рішення CAS, російські спортсмени можуть у найближчі 2 роки виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки у нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.