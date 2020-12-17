Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). CAS став на сторону WADA та частково залишив рішення у силі.

Спортивний арбітражний суд 17 грудня став на сторону WADA в суперечці з Російським антидопінговим агентством. Про це йдеться у повідомленні на сайті CAS.

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CAS скоротив відсторонення Росії до двох років – до 16 грудня 2022 року, хоча попереднє покарання складало 4 роки. Покарання вже набуло чинності.

Російські спортсмени в найближчі два роки будуть виступати на великих змаганнях (чемпіонати світу та Олімпіади) під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

Російське антидопінгове агентство знову позбавлено статусу відповідності.

Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.

Водночас британський таблоїд Telegraph інформує, що санкції можуть торкнутися чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Що відомо про справу проти РУСАДА

9 грудня 2019 року Міжнародна антидопінгова агенція (The World Anti-Doping Agency, WADA) на чотири роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Російським спортсменам дозволили взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо-2020 та Пекіні-2022 лише під нейтральним прапором, як це було під час Пхончхані-2018. Аналогічно і на Паралімпійських іграх 2020 та 2022 року.

Щодо чемпіонату світу з футболу 2022 року, то питання відсторонення Росії лежить у правовому полі ФІФА.

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Причиною для відсторонення Росії стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки. Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

РУСАДА оскаржило це рішення у CAS. Слухання у справі пройшли з 2 до 5 листопада 2020 року.