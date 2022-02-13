Побоювання стали реальністю

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Анастасія Новосад візьме участь у змаганнях з лижної акробатики у жінок. Але цю інформацію швидко спростував головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв.

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28-річна українська фристайлістка продовжує перебувати на самоізоляції після позитивних тестів на коронавірус. Тому лише одна українка змагатиметься у кваліфікації в особистих змаганнях, яка відбудеться 13 лютого.

Честь України представлятиме Ольга Полюк.

До уваги. Перша кваліфікація стартує о 13:30, а друга – о 14:15.

Реакція Новосад

Свій пропуск особистого старту Новосад підтвердила на своїй сторінці в інстаграмі.

"Я приїхала на ці змагання максимально готова та впевнена у своїх силах! Але, на жаль, я змушена пропусти свій старт через те, що була інфікована COVID-19, у Олімпійському селищі, і з правилами Китаю, я не маю права виходити з ізоляції, доки не покажу 2 негативних тести (через 24 год)", – написала фристайлістка.

Надіюсь хоча б вилетіти додому 18 лютого. Всередині у мене пустота, розчарованість та злість на себе, що стільки часу, сили та нервів, я потратила, щоб виступати на Олімпійських іграх. На цей час у мене є лише одне бажання, вилетіти з Китаю та побачити сім‘ю, яку я не бачила майже 2 місяці,

– додала Новосад.

Що відомо про Анастасію Новосад