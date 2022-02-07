Переписав історію українського спорту

28-річний українець фінішував 33-м із 43-х учасників. Для Івана Ковбаснюка цей результат став найвищим на Олімпійських іграх, пише 24 канал.

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Також спортсмен своїм виступом переписав історію результатів українців у цій дисципліні на олімпійських змаганнях.

До цього старту найкращий результат показував Микола Скрябін, який ще у 1998 та 2022 роках зайняв 49-те та 47-ме місця відповідно. Тепер цей показник покращений аж на 14-ть позицій.

Олімпійським чемпіоном зі швидкісного спуску став швейцарець Беат Фойц. "Срібло" здобув Жоан Кларе з Франції. Трійку лідерів замкнув австрієць Маттіас Маєр.

Відзначимо, що спортсмени повинні були змагатись за нагороди ще у перший змагальний день, але виступ буде перенесений через погодні умови.

Що відомо про Івана Ковбаснюка