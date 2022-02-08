Українець фінішував у топ-40

У фіналі супергіганту на Олімпіаді-2022 виступили 47 спортсменів. До Ігор у Пекіні українцям лише тричі вдавалося фінішувати у цій дисципліні, повідомляє 24 канал.

До речі Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України на швидкісному спуску на Олімпіаді

У підсумку Ковбаснюк посів 32-е місце, уперше фінішувавши у супер-гіганті з результатом 1:25.56 хвилин.

Золоту нагороду здобув австрієць Маттіас Майєр, який є олімпійським чемпіоном Пхьончхану. Другим став американець Раяна Кокрейна-Сігла, а бронза дісталася норвежцю Александеру Аамодта Кільде.

Цікаво! Автором найкращого результату українців є Микола Скрябін, який фінішував на 29-му місці на Олімпійських іграх у 2002 році.

У Пекіні ж Ковбаснюку вдалося фінішувати, але не покращити результат Скрябіна.

Результати супергіганту

1. Маттіас Майєр (Австрія) 1:19.94

2. Раян Кокрейн-Сігл (США) +0.04

3. Александер Аамодт Кільде (Норвегія) +0.42

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32. Іван Ковбаснюк (Україна) +5.62

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