У Пекіні відбулася церемонія закриття Ігор

На національному стадіоні у Пекіні відбулася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор. В столиці Китаю понад три тисячі спортсменів розіграли 109 комплектів нагород у 15 видах спорту, повідомляє 24 канал.

До речі Україна взяла участь у церемонії закриття Олімпіади-2022: яскраві фото та відео

На Зимовій Олімпіаді-2022 Україну представили 45 спортсменів, які виступили в 12 дисциплінах.



Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Лише одному представнику "синьо жовтих" вдалося вибороти олімпійську медаль. Український фристайліст Олександр Абраменко – срібний призер Ігор-2022 у лижній акробатиці.



Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Прапороносцем України на церемонії закриття була біатлоністка Олена Білосюк.



Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

На початку церемонії відбувся парад спортсменів. О 14:12 вийшли українські атлети. Парад команд тривав недовго. Відразу після нього відбулося нагородження лижників, які здобули нагороди у мас-старті.

Відео виходу українців

Після цього організатори Олімпіади звернулися о волонтерів та сказали слова вдячності.



Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Наприкінці дійства олімпійський прапор передали мерам Мілана та Кортіна-д'Ампеццо, а з ним і права на проведення наступної зимової Олімпіади.

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