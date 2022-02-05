Українець потравив у топ-50

Проте перед стартом першого дня змагань НОК України повідомив про позитивний тест в українського стрибуна з трампліна Віталія Калініченка.

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Таким чином, у стрибках із нормального трампліну Україна була представлена лише двома спортсменами – 21-річним Марусяком та 17-річним Корчуком.

Регламент змагань кваліфікації передбачав три етапи: кваліфікацію, перший раунд та фінал. Для того, щоб пройти у перший раунд, спортсменам потрібно було потрапити у топ-50.

Марусяк виконав спробу на 73 метри, отримавши за нього 49.8 балів. З таким результатом українець посів 48-е місце у кваліфікації та пройшов у другий раунд, повідомляє 24 канал.

Натомість Корчук не впорався у кваліфікації. Спортсмен виконав стрибок на 67.5 метри. За свій виступ він отримав 38 балів. У підсумку українець посів передостаннє місце за підсумками кваліфікації.

Цікаво! Україна лише вдруге в історії подолала кваліфікацію у стрибках з нормального трампліна. До цього українським стрибунам це вдавалося лише одного разу – у 2010 році.

Результати кваліфікації стрибків з нормального трампліна

1. Маріус Ліндвік (Норвегія) - 116.7 балів (100.5 метри)

2. Роберт Йоганссон (Норвегія) - 116.6 балів (103.0 метри)

3. Пьотр Жила (Польща) - 112.1 балів (102.5 метри)

…

48. Євген Марусяк (Україна) - 49.8 балів (73.0 метри)

52. Антон Корчук (Україна) - 38 балів (67.5 метри)

До слова. У неділю, 6 лютого, о 13:00 відбудеться перший раунд стрибків із нормального трампліна. А о 14:00 – фінал стрибків із нормального трампліна.