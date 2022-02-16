Абраменко: Дуже щасливий

Віцечемпіон Олімпійських ігор в Пекіні з фристайлу прокоментував свій виступ. Спортсмен наголосив, що почувається неймовірно щасливим саме в День Єднання України здобути рідній країні олімпійську нагороду.

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"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для земляків в День Єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019", – зазначив Абраменко.

Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!

– сказав Олександр.

Він також відповів на питання щодо міфу про прапороносців збірної.

"Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивиться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що фартова", – додав віцечемпіон Олімпіади-2022.

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