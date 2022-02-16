Українку усунуто на час розслідування
Міжнародне агентство тестування (ITA) заявило, що в пробі українки знайшли анаболічний стероїд і два стимулянти. Камінська здала допінг-пробу 10 лютого під час Олімпіади.
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Речовини, які знайлши в організмі 34-річної Камінської, входять до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA). Українську лижницю тимчасово усунуто на час розслідування.
Камінська може оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Окрім того, у неї є має право подати запит на вивчення зразка допінг-проби "Б".
Невдалі результати Камінської
- Камінська провалила Олімпіаду попри звинувачення у допінгу. У Пекіні вона провела три гонки і найкращий її результат 70-е місце у спринті.
- У класичній гонці на 10 кілометрів Камінська посіла 79-у сходинку. В естафеті збірну України зняли як колових.