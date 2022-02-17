Після того, як Камінську відсторонили від змагань, вона опублікувала свою версію того, що сталося.

Детальніше В української спортсменки виявили допінг на Олімпіаді в Пекіні

Звучить банально, але я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена. На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається тільки пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть "вишки" за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як,

– написала Камінська.

За її словами, після цього випадку її кар'єра в професійних лижних перегонах добігла кінця.

"Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі", – написала спортсменка.

Варто відзначити, що на Олімпіаді-2022 Камінська взяла участь у трьох гонках. Але поборотися за місце на подіумі не зуміла. У спринті вона була 70-ю. У класичній гонці на 10 кілометрів Камінська посіла 79-у сходинку. В естафеті збірну України зняли як колових.

Повна заява Валентини Камінської

"Дорогие друзья!

Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю.

Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли!

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснётся эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы!"