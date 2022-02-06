А для музичного супроводу обрала нетлінний твір Миколи Леонтовича "Щедрик", повідомляє 24 канал.

Важливо 16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді

16-річна Анастасія вразила не лише професійністю та артистизмом, але й легкістю виконання технічних елементів. Вона не залишила байдужими навіть російських коментаторів Ганну Погорілу та Олександра Бойчука.

У середині програми Шаботовій вдалося без проблем зробити комбінацію лутц-тулуп. Спортсменка легко і високо вистрибнула, продемонструвавши велику амплітуду. Проте суддівські оцінки здивували не лише український тренерський штаб, але й російських коментаторів. Останні визнали, що бали могли бути значно більшими.

Виступ Анастасії Шаботової / Фото НОК України та олімпійська команда

У підсумку Шаботова посіла 7-е місце, набравши 62,49 бала. Користувачів соцмереж також не задовільнив результат, вони написали:

"Чудовий виступ! Гарне виконання, прекрасна музика і красивий костюм! Та все на висоті! Молодчина" Шкода, що для дебютантів судді зазвичай не щедрі на оцінки ".

". "Це був чудовий, легкий виступ під прекрасну музику! Такі прокати дають надію, що майбутнє у вітчизняному фігурному катанні є. Дякуємо, Анастасіє, за цю історію на льоду!".



Підсумковий протокол з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні / Скриншот 24 каналу

Реакція тренерки Анастасії Шаботової на оцінки

Тренерка Марина Амірханова заявила, що її підопічна показала себе у Пекіні дуже добре.

Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило,

– зазначила тренерка юної спортсменки.

Також Амірханова покладає великі сподівання на фігуристку в індивідуальних змаганнях.

Що відомо про костюм Шаботової

Спортсменка виступала у костюмі, розшитому у стилі національної української вишиванки. Відомо, що вишивка ця належить італійській компанії, яка має офіційних дистриб'юторів в Україні, Білорусі та Росії. Однак у своєму інстаграмі Шаботова на фото у костюмі позначила платне партнерство з російською компанією thuonorussia.



Костюм Анастасії Шаботової / Скриншот з її інстаграм-сторінки

Хто така Анастасія Шабатова

Юна фігуристка потрапила у гучний скандал ще коли їй було 13 років. Тоді вона заявила, що для того, аби виступати стабільно, слід вживати "правильний допінг". Її слова схвилювали і вболівальників, і експертів, а всі спроби мами та тренера згладити ситуацію тонули у різкій критиці.

Тиск був колосальним. Після скандалу юна фігуристка поїхала із Росії. Шаботова змінила громадянство і почала представляти Україну.