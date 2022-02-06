А для музичного супроводу обрала нетлінний твір Миколи Леонтовича "Щедрик", повідомляє 24 канал.
Важливо 16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді
16-річна Анастасія вразила не лише професійністю та артистизмом, але й легкістю виконання технічних елементів. Вона не залишила байдужими навіть російських коментаторів Ганну Погорілу та Олександра Бойчука.
У середині програми Шаботовій вдалося без проблем зробити комбінацію лутц-тулуп. Спортсменка легко і високо вистрибнула, продемонструвавши велику амплітуду. Проте суддівські оцінки здивували не лише український тренерський штаб, але й російських коментаторів. Останні визнали, що бали могли бути значно більшими.
Виступ Анастасії Шаботової / Фото НОК України та олімпійська команда
У підсумку Шаботова посіла 7-е місце, набравши 62,49 бала. Користувачів соцмереж також не задовільнив результат, вони написали:
- "Чудовий виступ! Гарне виконання, прекрасна музика і красивий костюм! Та все на висоті! Молодчина" Шкода, що для дебютантів судді зазвичай не щедрі на оцінки".
- "Це був чудовий, легкий виступ під прекрасну музику! Такі прокати дають надію, що майбутнє у вітчизняному фігурному катанні є. Дякуємо, Анастасіє, за цю історію на льоду!".
Підсумковий протокол з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні / Скриншот 24 каналу
Реакція тренерки Анастасії Шаботової на оцінки
Тренерка Марина Амірханова заявила, що її підопічна показала себе у Пекіні дуже добре.
Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило,
– зазначила тренерка юної спортсменки.
Також Амірханова покладає великі сподівання на фігуристку в індивідуальних змаганнях.
Що відомо про костюм Шаботової
Спортсменка виступала у костюмі, розшитому у стилі національної української вишиванки. Відомо, що вишивка ця належить італійській компанії, яка має офіційних дистриб'юторів в Україні, Білорусі та Росії. Однак у своєму інстаграмі Шаботова на фото у костюмі позначила платне партнерство з російською компанією thuonorussia.
Костюм Анастасії Шаботової / Скриншот з її інстаграм-сторінки
Хто така Анастасія Шабатова
Юна фігуристка потрапила у гучний скандал ще коли їй було 13 років. Тоді вона заявила, що для того, аби виступати стабільно, слід вживати "правильний допінг". Її слова схвилювали і вболівальників, і експертів, а всі спроби мами та тренера згладити ситуацію тонули у різкій критиці.
Тиск був колосальним. Після скандалу юна фігуристка поїхала із Росії. Шаботова змінила громадянство і почала представляти Україну.