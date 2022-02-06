А для музичного супроводу обрала нетлінний твір Миколи Леонтовича "Щедрик", повідомляє 24 канал.

Важливо 16-річна українка посіла 7-ме місце у короткій програмі командного турніру на Олімпіаді

16-річна Анастасія вразила не лише професійністю та артистизмом, але й легкістю виконання технічних елементів. Вона не залишила байдужими навіть російських коментаторів Ганну Погорілу та Олександра Бойчука.

У середині програми Шаботовій вдалося без проблем зробити комбінацію лутц-тулуп. Спортсменка легко і високо вистрибнула, продемонструвавши велику амплітуду. Проте суддівські оцінки здивували не лише український тренерський штаб, але й російських коментаторів. Останні визнали, що бали могли бути значно більшими.

Виступ Анастасії Шаботової / Фото НОК України та олімпійська команда

У підсумку Шаботова посіла 7-е місце, набравши 62,49 бала. Користувачів соцмереж також не задовільнив результат, вони написали:

  • "Чудовий виступ! Гарне виконання, прекрасна музика і красивий костюм! Та все на висоті! Молодчина" Шкода, що для дебютантів судді зазвичай не щедрі на оцінки".
  • "Це був чудовий, легкий виступ під прекрасну музику! Такі прокати дають надію, що майбутнє у вітчизняному фігурному катанні є. Дякуємо, Анастасіє, за цю історію на льоду!".

Підсумковий протокол з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекині
Підсумковий протокол з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні / Скриншот 24 каналу

Реакція тренерки Анастасії Шаботової на оцінки

Тренерка Марина Амірханова заявила, що її підопічна показала себе у Пекіні дуже добре.

Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило,
– зазначила тренерка юної спортсменки.

Також Амірханова покладає великі сподівання на фігуристку в індивідуальних змаганнях.

Що відомо про костюм Шаботової

Спортсменка виступала у костюмі, розшитому у стилі національної української вишиванки. Відомо, що вишивка ця належить італійській компанії, яка має офіційних дистриб'юторів в Україні, Білорусі та Росії. Однак у своєму інстаграмі Шаботова на фото у костюмі позначила платне партнерство з російською компанією thuonorussia.


Костюм Анастасії Шаботової / Скриншот з її інстаграм-сторінки

Хто така Анастасія Шабатова

Юна фігуристка потрапила у гучний скандал ще коли їй було 13 років. Тоді вона заявила, що для того, аби виступати стабільно, слід вживати "правильний допінг". Її слова схвилювали і вболівальників, і експертів, а всі спроби мами та тренера згладити ситуацію тонули у різкій критиці.

Тиск був колосальним. Після скандалу юна фігуристка поїхала із Росії. Шаботова змінила громадянство і почала представляти Україну.