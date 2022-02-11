На Олімпіаді-2022 відбувся другий змагальний день у чоловічому скелетоні. Після третього заїзду визначилися 20 найкращих спортсменів, які відбиралися у фінал.
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За підсумками двох змагальних днів Гераскевич зберіг місце у топ-20 і кваліфікувався до фіналу на 17-й позиції.
Мовчазний протест українця
Закінчивши свій виступ, Гераскевич провів мовчазний протест. Українець підготував звернення до телеглядачів.
Перед камерами він продемонстрував напис на плакаті "Ні війні в Україні".
Протест Гераскевича / Фото Суспільне
Російські війська поблизу кордону України
- Гераскевич провів протест на фоні скупчення російських військ поблизу кордонів України. Журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер опублікував нові фото із супутника.
- Росія продовжує нарощувати військові потужності в окупованому Криму та на білоруській території.
- Нещодавно Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Цими навчання прикривають масштабне стягнення військ РФ на територію Білорусі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент. Кремль буцімто не зупинить навіть проведення Олімпійських ігор.
- Водночас президент США закликав американців негайно покинути Україну. Також покинути Україну закликали в Японії.
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