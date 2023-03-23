Україна стартує у відборі на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Збірна України з футболу візьме участь у відборі на чемпіонат Європи. Кваліфікація розпочнеться 23 березня 2023 року. Загалом українська команда проведе вісім матчів у кваліфікації у 2023 році.

Збірна України під час жеребкування відбору на Євро-2024 потрапила до групи C, де її суперниками стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Однак на чемпіонат Європи путівки отримають лише дві найкращі команди з квінтету.

Детальніше Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

На проведення матчів відбору УЄФА передбачила десять ігрових "вікон" – дат, коли можна провести матчі між збірними. Але оскільки в групі України лише п'ять команд, то кожна збірна зіграє по вісім матчів. А ще два таких "вікна" пропускатиме, маючи змогу або провести товариський матч, або більше часу витратити на підготовку до інших ігор. Україна так пропускає перше ігрове "вікно" (23 березня) та дев'яте (17 листопада).

Для прикладу, 23 березня збірна України вирішила провести спаринг проти футбольного клубу Брентфорд. Однак цей матч відбудеться без глядачів та трансляції – на нього пустять лише представників команд.

Відтак свій перший матч у відборі Україна зіграє вже у другому турі – в Лондоні проти Англії 26 березня.

Перший домашній матч Україна проведе 19 червня проти Мальти. Однак де саме відбудеться ця гра – поки невідомо. Адже УЄФА не дозволяє проводити міжнародні матчі в Україні, допоки триває війна.

Календар матчів у групі C

1 тур. 23 березня

Італія – Англія

Північна Македонія – Мальта

2 тур. 26 березня

Англія – Україна

Мальта – Італія

3 тур. 16 червня

Північна Македонія – Україна

Англія – Мальта

4 тур. 19 червня

Україна – Мальта

– Мальта Англія – Північна Македонія

5 тур. 9 вересня

Україна – Англія

– Англія Північна Македонія – Італія

6 тур. 12 вересня

Італія – Україна

Мальта – Північна Македонія

7 тур. 14 жовтня

Україна – Північна Македонія

– Північна Македонія Італія – Мальта

8 тур. 17 жовтня

Мальта – Україна

Англія – Італія

9 тур. 17 листопада

Італія – Північна Македонія

Англія – Мальта

10 тур. 20 листопада

Україна – Італія

– Італія Північна Македонія – Англія

Турнірна таблиця групи C у відборі на Євро-2024

Дві найкращі команди за підсумками відбору вийдуть на Євро-2024 напряму.