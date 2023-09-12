Італія – Україна 2:1

Голи: Фраттезі, 13, 30 – Ярмоленко, 41

12 вересня Італія та Україна провели свою першу очну зустріч у відборі до чемпіонату Європи-2024. Це була принципова битва, адже перед матчем українці випереджали "скуадро адзурру" у турнірній таблиці на 3 бали – 7 проти 4-х у команди Лучано Спалетті, пише 24 Канал.

До теми Забили гол, але програємо: онлайн-трансляція матчу Італія – Україна у відборі на Євро-2024

У минулому турі групи "С" обидві збірні розписали мирові 1:1 із Англією та Північною Македонією відповідно.

Сергій Ребров зробив декілька змін. Відбулась вимушена заміна Матвієнка на Кривцова, також замість Яремчука на вістрі атаки матч розпочинав Довбик. А от команду із капітанською пов'язкою вивів Ярмоленко, який вийшов замість Мудрика.

Матч розпочався із невдалого удару господарів. Із перших хвилин італійці на правах господарів взяли м'яч під контроль, але пройти щільну українську оборону у стартовий відрізок поєдинку не вдалось.

Перший гострий момент у матчі був на 10-й хвилині у виконанні команди Спалетті. Распадорі продерся крізь Забарного та розстрілював володіння Бущана. На щастя, італійцю не вдалось навіть влучити у ствір воріт Георгія – високо на трибуни.

Удар Дзакканьї потягнув голкіпер Динамо, але вже у наступному епізоді м'яч побував в українських воротах. Прикра помилка, яку не пробачили господарі. У Судакова, який змістився на фланг захисту під час побудови атаки, поїхала опорна нога. Італійці опинились у більшості у штрафному суперника, а Фраттезі легко прошив Бущана – 1:0.

Відео першого голу Фраттезі

На цьому італійці не зупинились, вони продовжували тиснути на ворота Георгія.

Неймовірна нервозність та метушня була біля українських воріт. Барелла розстрілював ворота Бущана, у якого було дуже багато роботи, але Забарний собою заблокував постріл.

Лише на 20-й хвилині українці вперше опинились у штрафному суперника, але це нічим цікавим не закінчилось.

Страшний сон українців – Фраттезі

У середині другого тайму м'яч вдруге побував у володіннях Бущана. Суддя скасував взяття воріт через офсайд. Але...через деякий час головний арбітр зустрічі змінив своє рішення та вказав на центр поля. Італія повела у рахунку, а дубль у першому таймі оформив Фраттезі – 2:0.

Відео другого голу від Фраттезі

Дуже переляканою виглядала збірна у першому таймі. Нічого не вдавалось у підопічних Реброва.

На 36-й хвилині Довбик пробив з-за меж штрафного – Доннарумма потягнув постріл. Це був лише перший удар від "синьо-жовтих" у рамку воріт "скуадро адзуррі".

Распадорі наприкінці першого тайму знову загрожував воротам Бущана, але цього разу Георгій вийшов переможцем із цієї дуелі.

Капітан повернув команду у гру

На 41-й хвилині Україна відквитала один м'яч. Судаков знайшов пасом Довбика, який обігрався із Циганковим і Ярмоленком. Захисник італійців зіграв невдало, а зокрема Дімарко. Чим скористався капітан "синьо-жовтих" та зробив рахунок 2:1.

Як забивав Ярмоленко у ворота Італії: дивіться відео

Цікаво! Ярмоленко забив свій 46-й гол у футболці збірної України. До бомбардирського рекорду Андрія Шевченка залишилось два м'ячі.

Із рахунком 2:1 на користь Італії команди пішли на перерву.

Другий тайм команди почали дуже активно. Довбик пробив вище воріт, а вже у наступній атаці віддав під удар Циганкову. Віктор потужно пробив в один дотик, але два захисники кинулись під постріл вінгера Жирони та заблокували удар.

Майже одразу господарі відверто пробачили українцям, які залишили відкриті зони в власному штрафному.

У другій частині матчу "синьо-жовті" почали грати впевненіше. Схоже, що Ребров знайшов правильні та потрібні слова у перерві поєдинку.

Распадорі мав третю нагоду забити після помилки Бущана, який намагався вибити далі від воріт. Георгій сам помилився та сам виправив свою помилку, потягнувши удар у дальній кут українських воріт.

Італія створила неймовірну кількість моментів біля воріт Бущана. Якби не фантастичні сейви Георгія рахунок у поєдинку міг би бути розгромним.

Мудрику вдалось обіграти опікуна на фланзі, зміститись ближче до лінії штрафного та подав на голову Коноплі. Юхим продавив суперник та завдав удару головою – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Чудовий момент втратили футболіст Реброва.

Миколенко у неймовірному підкаті пішов у ноги суперника у власному штрафному. Італійці сигналізували про гру рукою у когось із українців, але суддя не вказав на 11 метрів. Матч закінчився дальнім неточним ударом від Ваната.

Італія здобула домашню перемогу над Україною 2:1. Перша спроба Сергія Реброва привести "синьо-жовтих" до перемоги над "скуадро адзуррою" виявилась невдалою.

Зверніть увагу! Італія завдяки перемозі наздогнала Україну за очками. Тепер в обох збірних по 7 балів. Щоправда, у команди Спалетті на один зіграний матч менше. "Скуадро адзуррі" вибила українців із 2-ї позиції групи "С".