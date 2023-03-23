Сборная Украины во время жеребьевки отбора на Евро-2024 попала в группу C, где ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Однако на чемпионат Европы путевки получат только две лучшие команды из квинтета.

Подробнее Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

На проведение матчей отбора УЕФА предусмотрела десять игровых "окон" – дат, когда можно провести матчи между сборными. Но поскольку в группе Украины всего пять команд, то каждая сборная сыграет по восемь матчей. А еще два таких "окна" будет пропускать, имея возможность либо провести товарищеский матч, либо больше времени потратить на подготовку к другим играм. Украина так пропускает первое игровое "окно" (23 марта) и девятое (17 ноября).

Например, 23 марта сборная Украины решила провести спарринг против футбольного клуба Брентфорд. Однако этот матч состоится без зрителей и трансляции – на него будут пущены только представители команд.

Следовательно, свой первый матч в отборе Украина сыграет уже во втором туре – в Лондоне против Англии 26 марта.

Первый домашний матч Украина проведет 19 июня против Мальты. Однако где именно состоится эта игра – пока неизвестно. Ведь УЕФА не позволяет проводить международные матчи в Украине, пока идет война.

Календарь матчей в группе C

1 тур. 23 марта

Италия – Англия

Северная Македония – Мальта

2 тур. 26 марта

Англия – Украина

Мальта – Италия

3 тур. 16 июня

Северная Македония – Украина

Англия – Мальта

4 тур. 19 июня

Украина – Мальта

– Мальта Англия – Северная Македония

5 тур. 9 сентября

Украина – Англия

– Англия Северная Македония – Италия

6 тур. 12 сентября

Италия Украина

Мальта – Северная Македония

7 тур. 14 октября

Украина – Северная Македония

– Северная Македония Италия – Мальта

8 тур. 17 октября

Мальта Украина

Англия – Италия

9 тур. 17 ноября

Италия – Северная Македония

Англия – Мальта

10 тур. 20 ноября

Украина – Италия

– Италия Северная Македония – Англия

Турнирная таблица группы C по отбору на Евро-2024

Две лучшие команды по итогам отбора выйдут на Евро-2024.