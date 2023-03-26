Англія – Україна 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40

Збірні Англії та України провели зустріч в рамках відбору до Євро-2024, переможцями з якої вийшла команда "трьох левів". Дебют Руслана Ротаня на тренерському містку вийшов вкрай поганим, пише 24 Канал.

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Не змогли створити супротиву

Англійська збірна розпочала поєдинок вкрай жваво, а от українці відверто очікували на чудо в матчі. Активні дії попереду "Туманного Альбіону" та невпевнена гра "синьо-жовтих", яка перепліталась з великою кількістю браку, принесла англійцям у першому таймі свій результат.

Наприкінці першої половини зустрічі, а саме на 37 хвилині матчу, Гаррі Кейн відкрив рахунок, замкнувши верхову передачу від Букайо Саки, якому ніхто не заважав завантажити "круглого" у карний майданчик збірної України. Гаррі мав три схожих моменти по ходу першого тайму і уже четверта спроба виявилась для англійського форварда вдалою.

На другий гол "три леви" не заставили довго очікувати, оскільки англічани відзначились уже на 40-ій хвилині зустрічі. Автором забитого м'яча став той, хто і асистував Кейну, тобто Букайо Сака. Англійський вундеркінд шикарним ударом віправив "сферу" у ліву дев'ятку воріт Анатолія Трубіна так, що той не мав шансів врятувати збірну України. Англійці впевнено атакували та забивали, а українці нічого не могли запропонувати команді "трьох левів".

У другому таймі англійці з холодним розумом доводили до логічного завершення поєдинку – своєї перемоги. Українцям ж не вдалось знайти протиотрути атакувальній грі "трьох левів". "Синьо-жовтим" не вдавалося знайти гармонії одне з одним, та й брак нікуди не зник.

Проте Руслан Ротань намагався шукати вихід з ситуації, замінивши обох крайніх захисників Миколенка та Караваєва. Соболь став на позицію лівого захисника, Зіченко ж на правого, а от Олександра всередині підмінив Буяльський. Джокер-Циганков підмінив Мудрика, якому матч відверто не пішов. Згодом на полі також з'явилися Довбик (замість Яремчука) та Коноплянка (замість Степаненка).

Таким чином збірна України програє у своєму дебютному поєдинку у кваліфікації до Євро-2024 та очікує на червневі матчі, де їм будуть протистояти збірні Північної Македонії та Мальти. А от англійці завдяки перемозі над "синьо-жовтими"очолили відбіркову групу.

Відеоогляд матчу Англія – Україна: