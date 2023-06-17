Мальта – Англія 0:4

Голи: Апап (авт.), 8, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Вілсон, 83

Збірні Мальти та Англії провели зустріч в рамках відбору до Євро-2024, з якої переможцями очікувано вийшла команда "трьох левів". Мальтійці ж готуються до поєдинку проти збірної України, пише 24 Канал.

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Контрольно-офіційний матч для збірної Англії

Даний матч став для англійців третім у відбірковому циклі до чемпіонату Європи, який пройде у Німеччині (до того вони здолали Італію з рахунком 2:1 та Україну – 2:0), а для мальтійців протистояння стало другим у рамках кваліфікації (раніше вони поступилися Північній Македонії з рахунком 2:1). Збірна Англії вийшла на матч забирати "свої" три бали, а Мальта намагалась втілити свої фантомні надії.

Команда "трьох левів" відразу продемонструвала своєму набагато менш зірковому супернику, що з ними ніхто не збирається панькатися. Колектив з "Туманного Альбіону" зробив облаву воріт суперника, англійці на стільки тиснули на опонента, що уже на 8-ій хвилині зустрічі ті самі собі занесли м'яч у сітку. А уже на 28-ій хвилині матчу Александр-Арнольд, який під час першого взяття воріт відзначився геніальною передачею, вже оформив шикарний гол з-за меж карного майданчику суперника. За мить Кейн реалізував пенальті та вже на 31-ій хвилині матчу зробив рахунок розгромним, 0:3.

У другому таймі англійці трішки втихомирилися у плані реалізації, проте не у атакувальному ключі оскільки команда "трьох левів" продовжувала тиснути на свого опонента. Мальтійці ж за весь матч мали всього два перспективні наступи, які нічим так і не закінчились. Під завісу матчу Вілсон власноруч заробив пенальті та на 83-ій хвилині зустрічі реалізував його, забивши свій другий гол за збірну та поставивши крапку у зустрічі, 0:4.

Таким чином Англія здобуває третю з трьох перемог (8 голів забили та 1 м'яч пропустили) та готується до поєдинку проти Північної Македонії, зайнявши першу сходинку турнірної таблиці. А от Мальта вдруге програє (1 гол забили та 6 пропустили) та посідає останнє місце в групі, проте готується полоскотати нерви збірній України 19-го червня.

Відеоогляд матчу: