У четвер, 23 березня, починається кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Участь у ньому приймуть 53 національні збірні Старого світу.
До теми Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру
Серед них буде і збірна України, яка зіграє у складній групі. Свій шлях "синьо-жовті" почнуть аж у неділю, 26 березня. Тим часом 24 канал пропонує ознайомитись із основними аспектами кваліфікації Євро-2024.
Формат кваліфікації
Із 55-ти членів УЄФА участь у кваліфікації візьмуть 53 команди. Автоматично на Євро потрапила країна-господарка Німеччина. У свою чергу Росію не допустили до міжнародних змагань через розв'язання нею війни в Україні.
Всі учасники відбору розподілились по десяти групах. У семи з них гратиме по 5 команд, у трьох – по 6. На чемпіонат Європи гарантовано через кваліфікацію пройдуть 20 команд, а саме – переможці та віцечемпіони груп.
|A
Іспанія
Шотландія
Норвегія
Грузія
Кіпр
|B
Нідерланди
Франція
Ірландія
Греція
Гібралтар
|C
Італія
Англія
Україна
П. Македонія
Мальта
|D
Хорватія
Вельс
Вірменія
Туреччина
Латвія
|E
Польща
Чехія
Албанія
Фарерські о-ви
Молдова
|F
Бельгія
Австрія
Швеція
Азербайджан
Естонія
|G
Угорщина
Сербія
Чорногорія
Болгарія
Литва
|H
Данія
Фінляндія
Словенія
Казахстан
П. Ірландія
Сан-Марино
|I
Швейцарія
Ізраїль
Румунія
Косово
Білорусь
Андорра
|J
Португалія
Боснія
Ісландія
Люксембург
Словаччина
Ліхтенштейн
Україна потрапила у важкий квінтет, де її суперниками будуть фіналісти минулого Євро – Італія та Англія. Матчі кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.
Плей-офф
Ще три путівки на Євро розіграються через плей-офф. Будуть сформовані три четвірки на основі рейтингу минулої Ліги націй. Із дивізіонів А, В та С у плей-офф потраплять по чотири збірні, які на Євро не вийшли через відбір. Рейтинг наступний:
|A
|B
|C
|D
|1. Нідерланди
2. Хорватія
3. Іспанія
4. Італія
5. Данія
6. Португалія
7. Бельгія
8. Угорщина
9. Швейцарія
10. Польща
11. Франція
12. Австрія
13. Чехія
14. Англія
15. Вельс
|1. Ізраїль
2. Боснія
3. Сербія
4. Шотландія
5. Фінляндія
6. Україна
7. Ісландія
8. Норвегія
9. Словенія
10. Ірландія
11. Албанія
12. Чорногорія
13. Румунія
14. Швеція
15. Вірменія
|1. Грузія
2. Греція
3. Туреччина
4. Казахстан
5. Люксембург
6. Азербайджан
7. Косово
8. Болгарія
9. Фарерські о-ви
10. П. Македонія
11. Словаччина
12. П. Ірландія
13. Кіпр
14. Білорусь
15. Литва
16. Гібралтар
|Естонія
Отже, як визначаються команди для участі у плей-офф:
- виділені жирним збірні гарантовано отримають місця в плей-офф, якщо не вийдуть на Євро через кваліфікацію
- якщо одна з команд, виділених жирним, виходить на Євро, її місце в плей-офф дістається найкращій збірній Ліги D (це Естонія)
- у разі, якщо Естонія вийшла на Євро або вже отримала місце в плей-офф, путівка надається найкращій за рейтингом збірній з того ж самого дивізіону.
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Наприклад, якщо Ізраїль проходить кваліфікацію, його місце у плей-офф дістається Фінляндії. Якщо ще і Сербія вийде на Євро, то у плей-офф потрапить Україна.
Також у дивізіоні А може виникнути ситуація, що на Євро через кваліфікацію відберуться 12 і більше збірних, тобто в плей-офф Шляху А потрапить менше 4-х команд. У такому випадку до них доєднають Естонію або ж найкращі з зайнятих команд Ліги В.
Коли будуть сформовані три четвірки, буде проведене жеребкування. У кожному квартеті відбудуться півфінали, переможці яких у фіналі плей-офф розіграють перепустки на сам фінальний турнір.
Календар кваліфікації Євро-2024
Всі матчі кваліфікації розбиті на десять турів. У групах по 5 команд буде вісім ігрових днів, ще два тури кожна команда матиме відпочинок. Наприклад, Україна пропускатиме перший та дев'ятий тури.
|СТАДІЯ
|ДАТИ
|1 тур
|23-25 березня 2023
|2 тур
|26-28 березня 2023
|3 тур
|16-17 червня 2023
|4 тур
|19-20 червня 2023
|5 тур
|7-9 вересня 2023
|6 тур
|10-12 вересня 2023
|7 тур
|12-14 жовтня 2023
|8 тур
|15-17 жовтня 2023
|9 тур
|16-18 листопада 2023
|10 тур
|19-21 листопада 2023
|Плей-офф, півфінали
|21 березня 2024
|Плей-офф, фінали
|25 березня 2024
Календар у групі збірної України виглядає наступним чином:
- 23 березня. Італія – Англія
- 23 березня. Північна Македонія – Мальта
- 26 березня. Англія – Україна
- 26 березня. Мальта – Італія
- 16 червня. Північна Македонія – Україна
- 16 червня. Англія – Мальта
- 19 червня. Україна – Мальта
- 19 червня. Англія – Північна Македонія
- 9 вересня. Україна – Англія
- 9 вересня. Північна Македонія – Італія
- 12 вересня. Італія – Україна
- 12 вересня. Мальта – Північна Македонія
- 14 жовтня. Україна – Північна Македонія
- 14 жовтня. Італія – Мальта
- 17 жовтня. Мальта – Україна
- 17 жовтня. Англія – Італія
- 17 листопада. Італія – Північна Македонія
- 17 листопада. Англія – Мальта
- 20 листопада. Україна – Італія
- 20 листопада. Північна Македонія – Англія
Наразі УЄФА вимагає від України проводити номінально домашні матчі в інших країнах через війну з Росією. Європейський орган скасує це рішення після перемоги нашої країни та дотримання гарантій безпеки на нашій території.
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Фінальна частина Євро-2024
Сам чемпіонат Європи пройде влітку наступного року в Німеччині. Саме цю країну у 2018 році обрали на Виконкомі УЄФА, коли 12 голосів було віддано німцям, а 4 – Туреччині. Турнір відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року.
|СТАДІЯ
|ДАТИ
|Група, 1 тур
|14-18 червня 2024
|Група, 2 тур
|19-22 червня 2024
|Група, 3 тур
|23-26 червня 2024
|1/8 фіналу
|29 червня – 2 липня 2024
|1/4 фіналу
|5-6 липня 2024
|1/2 фіналу
|9-10 липня 2024
|Фінал
|14 липня 2024
Матчі Євро-2024 приймуть десять стадіонів по всій Німеччині:
- Берлін, "Олімпіаштадіон"
- Мюнхен, "Альянц Арена"
- Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк"
- Штутгарт, "Мерседес Бенц Арена"
- Франкфурт-на-Майні, "Дойче Банк Парк"
- Гельзенкірхен, "Фелтінс Арена"
- Гамбург, "Фолькспаркштадіон"
- Дюссельдорф, "Меркур Шпільарена"
- Кельн, "Райн Енергі Штадіон"
- Лейпциг, "Ред Булл Арена"
На турнірі зіграють 24 збірні: Німеччина, чемпіони та віцечемпіони кваліфікаційних груп (20 команд) та три переможці плей-офф. Вони будуть розділені на шість груп по 4 команди, які зіграють між собою в одне коло.
До 1/8 фіналу потраплять по дві топ-команди квартетів, а також чотири найкращі збірні з шести, які опиняться на третьому місці. Фінал пройде 14 липня у Берліні.
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Прогноз букмекерів
Експерти не вірять у вихід України на Євро-2024 саме через кваліфікацію. На цю подію виставлений коефіціент 9,00, тоді як прохід Англії оцінюється у 1,90, а Італії – у 2,20. Втім ще буде шанс на путівку завдяки плей-офф.
Що ж стосується фаворитів Євро-2024, то букмекери дають найбільше шансів Німеччині. На країну-господарку можна поставити за 6,00. Її основними конкурентами вважаються Франція та Англія. У свою чергу на Україну виставлений коефіціент 80,00 (18-ий показник).
Головні фаворити Євро-2024:
- Німеччина – 6,00
- Франція – 7,50
- Англія – 8,00
- Іспанія – 8,50
- Італія – 10,00
- Нідерланди – 12,00
- Бельгія – 13,00
- Португалія – 13,00
- Данія – 17,00
- Хорватія – 25,00