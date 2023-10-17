Мальта – Україна 1:3

Голи: Пол Мбонг, 12 – Камензулі, 38 (аг), Довбик, 43 (пен), Мудрик, 85

Збірна України вийшла на фінішну пряму у відборі на Євро-2024. У передостанній грі кваліфікації команда Реброва приїхала в гості до аутсайдера групи Мальти, пише 24 канал.

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Україна – беззаперечний фаворит

"Синьо-жовті" ведуть активну боротьбу за прямий вихід на чемпіонат Європи. Перед звітною зустріччю Україна йшла третьою, маючи порівну балів з Італією. Правда, у "Скуадри Адзури" є матч в запасі.

Перемога над Мальтою була обов'язковою програмою для підопічних Реброва, навіть попри втрату Степаненка. Цього разу тренер з перших хвилин випустив Сидорчука, Ваната та Караваєва, посадивши на лаву Зубкова і Коноплю.

Шок на старті та везіння перед перервою

Гра очікувано проходила за ініціативи нашої команди, але Мальті вдалось приголомшити Україну. Нвоко запустив Пола Мбонга по центру, той якось легко втік від Матвієнка та потужно пробив по воротах. Трубін явно цього не очікував, пропустивши між ніг.

Відео голу Мбонга:

Це змусило господарів закритися і повністю віддати м'яч Україні. Нашим гравцям довго не вдавалось організувати щось пристойне, але фортуна в кінці першого тайму таки посміхнулась "синьо-жовтим".

Спочатку Георгій Судаков замість удару із вбивчої позиції вирішив прострілити вздовж лицевої лінії. На щастя, під м'яч підставився Камензулі, який зрізав снаряд у свої ворота.

ВІдео автоголу Камензулі:

А вже за чотири хвилини Мудрик заробив пенальті. Гравець Челсі пішов у дриблінг в чужому майданчику і був збитий. Удар з позначки потужно реалізував Артем Довбик.

Гол Довбика з пенальті:

Ризикований другий тайм

Такий розклад дозволив нашій команді грати у другому таймі по рахунку. Мальта ж не відсиджувалась у захисті і кілька разів непогано вибігала до воріт Трубіна, одного разу навіть влучила у поперечину.

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Кіперу Бенфіки також довелось кілька разів вступити у гру. Україна ж могла розвинути успіх після ударів Мудрика, Судакова, Зубкова, Довбика та навіть Коноплі. Все ж забити вдалось Мудрику, вперше у футболці збірної.

За п'ять хвилин до кінця гри вінгеру Челсі вдався суперудар з-за меж карного майданчика. Це стало остаточним вироком для мальтійців. Україна здобула другу поспіль перемогу у відборі на Євро та піднялась на друге місце у групі.

ВІдео голу Михайла Мудрика:

Шанси України покращились

Це стало можливим завдяки програшу Італії на виїзді англійцям, які вже оформили вихід на Євро. "Синьо-жовті" мають три очки переваги, але у італійців є матч в запасі.

Наступний тур Україна пропускає, тоді як Італія гратиме проти Північної Македонії. Після цього українці зіграють горлову зустріч з чемпіонами Європи 20 листопада в Леверкузені.

Якщо підопічні Спаллетті обіграють македонців, то Україну в останньому турі влаштує лише перемога. В разі втрати очок від італійців у грі з балканцями підопічних Реброва влаштує нічия.

Варто знати Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Також у України має виникнути додаткова опція для виходу на Євро навіть в разі програшу гонки італійцям. "Синьо-жовті" потраплять в плей-офф, якщо одна з наступних команд гарантує собі прямий вихід на чемпіонат Європи: