Україна – Італія – 0:0

У Леверкузені на стадіоні "Бай-Арена" відбувся матч заключного туру кваліфікації чемпіонату Європи 2024, в якому збірна України приймала національну команду Італії. "Синьо-жовтим" для прямої путівки на континентальний форум була необхідна виключно перемога, пише 24 Канал.

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У першому таймі підопічні Сергія Реброва мали декілька моментів, однак "Скуадра Адзурра" значно більше володіла м'ячем і неодноразово загрожувала воротам Анатолія Трубіна. На щастя, наш воротар показував висококласну гру, тож на перерву команди пішли за нулів на табло.

Україна має шанс вийти на Євро-2024 через стикові матчі

Після перерви українська збірна з усіх сил намагалася вирвати переможу, важливість якої складно переоцінити. Однак злагоджені дії італійців в обороні дали необхідний результат: команда Лучано Спаллетті зберегла за собою другу сходинку турнірнох таблиці групи С.

Варто зазначити, що в компенсований час Михайло Мудрик впав у штрафному майданчику після контакту з гравцем "лазурових", однак бригада арбітрів не побачила у цьому епізоді поруження правил. Навіть після цього українці не опустили руки й продовжили атакувати, однак безрезультатно.

Італія слідом за Англією вийшла на чемпіонат Європи. Україна все ще зберігає шанси вийти на Євро-2024. Для того, щоб здобути путівку на континентальний форум, головній футбольній команді нашої країни необхідно успішно зіграти в стикових поєдинках. Сподіваємося, "Шлях В" стане більш успішним для "синьо-жовтих".