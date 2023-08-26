26 серпня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме титули в поєдинку з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться на футбольному стадіоні у Вроцлаві, де свого часу Віталій Кличко переміг польського боксера Томаша Адамека, повідомляє 24 Канал.

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Українець вже перемагав на стадіоні у Вроцлаві

Компанія K2 Promotions, яка виграла промоутерські торги, не випадково обрала для поєдинку арену у Вроцлаві. 12 років тому, 10 вересня 2011 року, на цьому стадіоні Віталій Кличко захистив титул чемпіона WBC у битві з польським боксером Томашем Адамеком. До речі, цей бій став першою спортивною подією на новій арені, яку готували спеціально під чемпіонат Європи-2012.

Бій Кличка-старшого з Адамеком проходив за повної переваги українця. У 10-му раунді судді зафіксували перемогу Віталія технічним нокаутом. Тоді цей поєдинок викликав шалений ажіотаж в Польщі. Віталій Кличко мав статус суперзірки світового боксу. Тож не дивно, що компанія K2 Promotions обрала саме цю арену для поєдинку.

Найкращі моменти бою Кличко – Адамек

Спеціально заради бою Усик – Дюбуа в центрі стадіону влаштували боксерський ринг, а навколо додаткові глядацькі місця. Вболівальники на трибунах зможуть спостерігати за перипетіями поєдинку за допомогою великих моніторів, які змонтували над рингом.

Все готово до бою з Усиком / facebook.com/TarczynskiArena

Зазначимо, що стадіон Tarczyński Arena має футбольну спеціалізацію. Арена відповідає вимогам найвищої четвертої категорії УЄФА. Під час Євро-2012 тут було зіграно три матчі, в тому числі гра збірної Польщі. Наразі основним користувачем стадіону є місцевий футбольний клуб Шльонск Вроцлав.

До слова, вже 9 вересня на Tarczyński Arena свій матч проведе збірна України. Підопічні Сергія Реброва в рамках відбору Євро-2024 зустрінуться з командою Англії.