Україна – Мальта 1:0

Гол: Циганков, 72 (пен)

Футбольна збірна України провела вже третій відбірковий матч до Євро-2024. У номінально "домашній" грі наша команда протистояла збірній Мальти, пише 24 канал.

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Європейський карлик підтвержує свій статус головного андердога групи. У перших трьох іграх підопічні Марколіні не здобули жодного очка та забили лише раз.

Україна ж до цього провела два кваліфікаційні матчі. У березні "синьо-жовті" поступились Англії (0:2), а вже у червні під керівництвом Сергія Реброва здобули вольову перемогу над Північною Македонією (3:2).

Важкий перший тайм

Тренер очікувано провів ротацію після важкої гри у Скоп'є. З перших хвилин вийшли Кривцов, Маліновський та Ванат. Україна очікувано захопила ініціативу зі старту і вже на третій хвилині міг забивати Ванат.

Загалом Владислав був одним з найбільш активних у першому таймі, але точності йому бракувало. Заведеність нападника коштувала йому жовтої картки, але гравець Динамо вивів з ладу кіпера опонентів Бонелло.

Той у боротьбі пошкодив руку та мусив просити заміну. Тим не менше, на перерву довелось іти за нулів на табло. Забити зміг Циганков, але той гол скасували через офсайд у Ваната.

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Пенальті реалізували не одразу

У другому таймі Україна додала і заробила пенальті вже на 52 хвилині. М'яч після удару Степаненка влучив у руку мальтійцю. Втім Ярмоленко не реалізував вирок, пробивши у поперечку.

Ребров запустив у гру Довбика та Буяльського і це допомогло заробити другий 11-метровий. Артем скинув під удар Віталію, той вирішив скинути на Ярмоленка і капітана збив захисник Мальти.

До виконання другого пенальті підійшов Віктор Циганков і вже він пробив влучно. Вінгер Жирони забиває вже у третьому поспіль матчі збірної. Загалом же на рахунку вихованця Динамо 11 точних ударів за національну команду.

В подальшому "синьо-жовті" грали на утримання рахунку і зрідка намагались організувати випади. Втім перемога України так і залишилась мінімальною.

Закріплюємось на другому місці

Попри три очки гра команди Реброва була далека від ідеальної. Можливо, справа у тому, що це був третій матч за тиждень, але проти Мальти "синьо-жовті" мали впоратись більш спокійно.

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Хай там як, а Україна здобуває шість очок у червні та закріплюється на другій сходинці. Підопічні Реброва знову зберуться аж у вересні на вогняні спарені матчі – домашній проти Англії та гостьовий проти Італії.