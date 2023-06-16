Північна Македонія – Україна 2:3

Голи: Барді, 31 (пен), Елмас, 39 – Забарний, 62, Конопля, 68, Циганков, 83.

Збірна України провела перший офіційний матч під керівництвом Сергія Реброва. "Синьо-жовті" протистояли Північній Македонії у відборі на Євро-2024, пише 24 канал.

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Україна ще у березні стартувала в групі, але першу зустріч провела невдало. Наша команда нічого не змогла протиставити Англії (0:2). Тому для продовження боротьби за прямий вихід на ЧЄ "синьо-жовтим" треба було обов'язково перемагати.

Склад Реброва без змін

Македонці ж представляли серйозну силу. Підопічні Мілевскі стартували з перемоги над Мальтою, але за останні два роки встигли обіграти Німеччину та Італію, а також вперше зіграти на Євро.

Для Реброва ж це був другий матч на чолі команди. Чотири дні тому Україна провела достойну зустріч з Німеччиною, розписавши нічию 3:3. У матчі з македонцями тренер виставив той самий склад, що і в Бремені.

Провал у першому таймі

Україна почала різво, завдавши першого удару вже на першій хвилині. Втім у подальшому ініціатива переходила до балканців і вони змогли відправити "синьо-жовтих" в нокдаун у першому таймі.

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Спочатку Матвієнко зіграв рукою у власному майданчику і суддя поставив пенальті. Його реалізував Барді. А трохи згодом гол-цукерочку забив Еліф Елмас. Гравцю Наполі вдався неймовірний удар з-за меж карного майданчика.

Втім у другому таймі підопічні Реброва зібралися і притисли господарів до їх воріт. Тренер запустив Коноплю, Ваната і Маліновського. Попри ігрову перевагу скоротити рахунок гості змогли лише на 62 хвилині.

Топовий камбек України

Після подачі Циганкова з кутового першим на м'ячі був Забарний, який пробив кіпера македонців. А вже за шість хвилин "синьо-жовті" відновили паритет. Неймовірний слалом вдався Мудрику, який пройшов на фланзі трьох.

Михайло прострілив у центр і там від душі до м'яча приклався Конопля, який просто прошив Дімітрієвскі. Після цього психологічна ініціатива вже була на боці підопічних Реброва, які побігли виривати перемогу.

Допомогло нашій команді вилучення Мусліу, який вдруге заробив жовту картку. У підсумку "синьо-жовті" дотисли балканців. Після закидання від Мудрика захист Північної Македонії не встежив за Циганковим, який головою переправив м'яч у ворота.

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Підтягуємось у турнірній таблиці

Таким чином Сергій Ребров здобуває валідольну перемогу у дебютному матчі на чолі збірної України. Це дозволяє нашій команді наздогнати у таблиці Італію та власне Північну Македонію, хоч поки і поступається їм за різницею голів.

Наступний матч Україна проведе 19 червня проти Мальти. Він буде номінально домашнім, але через війну зустріч пройде у словацькій Трнаві.

Відеоогляд матчу Північна Македонія – Україна: