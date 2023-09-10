Північна Македонія – Італія 1:1

Голи: Барді, 81 – Іммобіле, 47

У суботу, 9 вересня, в групі С кваліфікації Євро-2024 відбулися два матчі, які завершилися з однаковим рахунком. Збірна Україна в напруженому поєдинку зіграла внічию (1:1) з Англією. А в іншому двобої італійці на виїзді провели матч з Північною Македонією, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Глевкий дебют Спаллетті

Цей поєдинок став дебютним для нового головного тренера Італії Лучано Спаллетті. Менш ніж за місяць до вересневих матчів відбору Євро-2024 "скуадру адзурру" несподівано залишив Роберто Манчіні.

До всіх проблем Італії додалися ще й кадрові. Напередодні матчу з македонцями через травми випали два гравці – Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Зрештою ці фактори вплинули на результат матчу.

Першими відкрили рахунок італійці. На 47-й хвилині Чіро Іммобіле виявився найспритнішим на добиванні після удару Барелли.

Коли матч наближався до завершення, господарі підвищили тиск на ворота Доннарумми. Результатом цього став зароблений штрафний удар. До м'яча підійшов капітан македонців Еніс Барді. Удар хавбека Трабзонспору в дальню дев'ятку виявився бездоганним. 1:1 – італійці втратили перемогу за дев'ять хвилин до завершення матчу.

Після трьох зіграних матчів Італія набрала 4 очка. "Скуадра адзурра" на три пункти відстає від збірної України. Наступну зустріч команда Спаллетті проведе із "синьо-жовтими". Гра відбудеться 12 вересня на "Сан-Сіро" в Мілані.

Відеоогляд матчу Північна Македонія – Італія