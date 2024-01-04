Фінансують російські ракети та захищають московських попів: ТОП-10 спортсменів-зрадників України

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на жаль, розкрило обличчя багатьох відомих і медійних персон. У світі українського спорту також виявилось чимало псевдопатріотів, які склали компанію чи не головному спортивному зраднику України – Анатолію Тимощуку.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на жаль, розкрило обличчя багатьох відомих і медійних персон. У світі українського спорту також виявилось чимало псевдопатріотів, які склали компанію чи не головному спортивному зраднику України – Анатолію Тимощуку.

24 Канал зібрав ТОП-10 найбільших зрадників українського спорту, які перетворились у колаборантів та повелись на російські рублі. Деякі із них не виїхали з України, але їх проросійська позиція викликає шалені сумніви.

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Одним із головних зрадників України, який розпочав свою кар'єру "кармільца" ще в далекому 2007-му році, коли вперше поїхати грати за петербурзький Зєніт. Пробув у країні-агресорці два роки та в сезоні-2009/2010 поїхав грати в німецьку Баварію. Однак влітку 2013-го повернувся до російського клубу, за який знову відіграв два роки.

У лютому 2017-го повішав бутси на цвях, а вже в березні того ж року поповнив тренерський місток все того ж Зєніта, ставши асистентом головного наставника.



Тимощук продовжує працювати у Зєніті / Фото російського клубу

У Росії Тимощуку остаточно промили мозок. Анатолій, який здобув собі свого часу великий авторитет у рідній країні, все зіпсував. Він жодного разу не висловився про війну після 24 лютого 2022 року та не засудив російську агресію. Хоча до цього довго був капітаном української збірної та вирізнявся грою із пов'язками на голові у кольорах національного прапора.

Паралельно з цим батько колишнього футболіста подався в територіальну оборону. Про це розповідав колишній тренер Рівненського Вереса Юрій Вірт. Натомість мовчання його сина було покаране. Його позбавили усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, яку видав Центр ліцензування УАФ. Тимощук, який подав апеляцію та програв, відмовився коментувати своє позбавлення титулів російській пресі.

Також він потрапив під санкції України та став одним із тих, кому заборонили перетинати український кордон, купувати нерухомість та заблокували всі особисті рахунки.

"Хотіла заробляти гроші для ЗСУ в Росії": Дар'я Кравець

Тимощук провів у футболці збірної України аж 144 матчі (4 голи). А з донецьким Шахтарем здобув 8 трофеїв.

На одному з пропагандистських каналів з'явилось відео, в якому українці намагаються виїхати у Росію. У ролик потрапила й футболістка збірної України Дар'я Кравець. Спортсменка назвала мету свого в'їзду у ворожу країну – "грати в футбол".

Також у відео показані видалені діалоги у телефоні Кравець, у яких вона запевняла, що зароблені кошти буде перераховувати на ЗСУ, а російських військових вона "називала орками".

Кравець намагалась в'їхати у Росію: дивіться відео

Сторінка Дар'ї в інстаграмі є приватною, але підписники футболістки можуть побачити її місце перебування. Наразі українка насолоджується відпочинком у Таїланді, де, ймовірно, релаксує зі своєю коханою Крістіною Машковою, яка є російською футболісткою Локомотіва, куди влітку не змогла пройти Кравець.



Крістіна Машкова та Дар'я Кравець / Фото з інстаграму російської футболістки

Цікаво, що ще в період виступів за італійську Фіорентину Кравець виходила на футбольне поле із синьо-жовтим прапором, а її одноклубниці влаштовували акції підтримки для Дар'ї та України.

Нагадаємо, що з 2014-го по 2016-й роки українська футболістка заробляла гроші в Росії, погравши за Мордовочку та Зоркій.

Василь Ломаченко – адвокат московських попів

. За спиною Кравець шість десятків матчів у футболці збірної України.

Василь Ломаченко не побоявся повномасштабного вторгнення, а став на захист рідного Білгород-Дністровського. Однак його позиція і релігійні погляди викликають величезні скандали та сумніви в проукраїнськості.

Боксер регулярно постить у себе в інстаграмі публікації, що присвячені московським попам та УПЦ МП. Через це сторінку колишнього чемпіона світу навіть не можна переглянути в Україні. Однак це не зупиняє Ломаченка зашкварюватись на улюбленій темі.

Чого тільки вартує його порівняння української влади з нацистами, які розколюють церкву. Також він неодноразово заступався за московських попів, коли УПЦ МП "виселили" із Києво-Печерської лаври.



Ломаченко порівняв владу України із нацистами / Скриншот із соцмереж боксера

Також боксер оскандалився, коли вирішив опублікувати відео від "Союзу православних журналістів", які є фанатами УПЦ МП, у якому звинуватили Володимира Зеленського у знищенні країни.

Василь (українці його ще називають "Васілій") проявляє свою любов не лише до московських попів, а й до представників спорту з країни-агресорки. До прикладу, Ломаченко після поразки від Девіна Хейні тепло зустрівся та обійнявся із російським боксером Сєргєєм Ковальовим.



Ломаченко обійнявся із російським боксером Ковальовим / Скриншот із відео

Перед цим Лома ще й засвітився у компанії російського чемпіона UFC Іслама Махачева, з яким зробив спільне фото.

Цікаво, що сам Махачев має чималу кількість світлин із самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Яна Клочкова – "золота рибка", яка залишилась у Криму

Однією з найтитулованіших зрадниць України в цьому списку є Яна Клочкова. "Золота рибка" нашого спорту вирішила, що жити під керівництвом окупаційної влади її цілком влаштовує. Тому колишня спортсменка залишилась жити в тимчасово окупованому Криму, де перебуває із родиною ще з 2021-го року.

Паралельно з цим колишня плавчиня насмілилась побідкатись на відсутність запрошення на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України. Цікаво, що після початку повномасштабного вторгнення Клочкова жодного разу не засудила російську агресію, зберігаючи цинічне мовчання.



Клочкова продовжує жити у Криму / Фото із соцмереж плавчині

Натомість її профіль в інстаграмі став приватним, але Яна продовжує насичувати свою сторінку в російській соцмережі "Вконтактє".

Увійшла в історію, але зрадила Україну: Ольга Давидко

Яна Клочкова – чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, також у 2000-му здобула "срібло" у Сіднею. Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонату світу та Європи. За свою кар'єру встановила 50 національних рекордів.

Ольга Давидко – сумоїстка, яка ще на початку бойових дій на Донбасі показала своє справжнє обличчя. У 2016-му році спортсменка відновила свою кар'єру, але вже під прапором Росії, прийнявши вороже громадянство.

Вже у 2023-му році 37-річна колаборантка організувала свій фонд із назвою "Вмєстє ми сіла", який займається допомогою окупантам, забезпечуючи їх усім необхідним. Свій такий вчинок Ольга аргументувала тим, що "російський спорт ізолювали від міжнародного світу".

Першій в історії України чемпіонці світу з сумо висунули підозру. Зробила це прокуратура Криму та Севастополя, зазначивши, що колишня спортсменка активно підтримувала так звану "сво" та закликала допомагати російській армії.



Ольга Давидко заснувала фонд для підтримки армії Росії / Кадр із відео

Віталій Віценець – футболіст, для якого рублі не пахнуть

Віталій Віценець – колишній футболіст Шахтаря, Севастополя, Маріуполя та Зорі, який має за своєю спиною виступи за різні вікові збірні України. У 2017-му році повішав бутси на цвях та розпочав тренерську діяльність, яка в Україні закінчилась зрадництвом.

8 квітня 2022-го року Кривбас оголосив про звільнення Віценця з посади тренера юнацької команди U-19. Все через проросійську позицію колишнього півзахисника.

Без роботи Віталій довго не пробув та поїхав заробляти гроші у країну, до якої проявляв свою любов.



Віталій Віценець / Фото криворізького клубу

Віценець працевлаштувався асистентом головного тренера у тульському Арсеналі, який тоді очолював колишній наставник львівських Карпат Олег Кононов. Але вже в січні 2023-го покинув цю посаду та перебрався на цю ж посаду у футбольний клуб Звєзда (Санкт-Петербург), де працює досі.

Що цікаво, в його профілі на Transermarkt одразу два громадянства – українське та російське.



Подвійне громадянство Віценця / Скриншот із Transfermarkt

Продовжує тримати бізнес на окупованій території: Сергій Бубка

17 листопада 2022-го року Національний олімпійський комітет України отримав нового президента в обличчі Вадима Гутцайта. Колишній фехтувальник переміг у перегонах Жана Беленюка та став наступником Сергія Бубки. На цьому епопея Бубки закінчилась, але згодом спалахнула новою скандальною хвилею.

Влітку журналісти Bihus.Info опублікували результати розслідування, яке встановило, що в Бубки та його брата є прямі зв'язки з окупантами. Виявилось, що підприємство "Монблан", яке належить титулованому легкоатлету Бубці та його брату Василю, продовжує свою роботу на тимчасово окупованих територіях та ще й до того всього продає пальне росіянам.

У травні 2023-го року фірма уклала офіційні контракти із загарбниками на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

На початку 2023-го Росія ухвалила закон, в якому йдеться, що всі компанії, які працюють на окупованих землях, повинні зробити документи, які відповідатимуть законодавству їхньої країни. Тому компанія колишнього президента НОК України з'явилась у російському реєстрі.



Сергій Бубка / Фото НОК України

Цікаво, що за результатами розслідування встановлено, що відразу шість заправних станцій Бубки і його брата працюють на тимчасово окупованій території: чотири у Донецьку, по одній – у Макіївці та біля Волновахи. Фірма колишнього легкоатлета і його родича продає талони, які окупанти можуть потім використати на заправках "Монблан".

Ще один цікавий факт. Брат Сергія Назаровича у цьому російському реєстрі зазначений як громадянин Росії. Натомість Бубка в документах записаний як українець.

Згодом сам Бубка виступив із заявою, у якій заперечив, що має стосунки із ворожою країною та зазначив, що жоден його бізнес не працює на окупованих територіях.

Співпрацею компанії "Монблан" з окупантами зацікавилися в СБУ, де вже почали досудове розслідування.

Відео реакції Сергія Бубки на розслідування:

Максим Василенко – запроданець у збірній України

Наприкінці квітня 2022-го року когорта українських зрадників спорту поповнилась ще одним обличчям. Ним став колишній член збірної України зі спортивної гімнастики Максим Василенко.

Все розпочалося з дуже дивного проросійського сторіс в інстаграмі з фразою: "Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет". На це звернув увагу олімпійський чемпіон Олег Верняєв.



Проросійська позиція Василенка / Скриншот із інстаграма

Верняєв поширив ці слова Василенка, щоб усі знали в обличчя своїх "героїв". Після чого Максим видалив цю сторіс зі своєї сторінки. Згодом взагалі стало відомо, що український гімнаст переїхав жити до Москви.

Після цієї реакції Верняєв потрапив у список заблокованих Василенком підписників.

1 січня 2022 року Василенко несподівано та публічно оголосив про закінчення своєї спортивної кар'єри , подякувавши усім за роботу.

Влітку 2022-го гімнастичний центр Зеленоград Москва представив Василенка у ролі нового тренера. Росіяни не стали приховувати, що в минулому Максим був членом збірної України зі спортивної гімнастики, а також додали усі досягнення колишнього атлета.



Василенко працевлаштувався у Росії / Фото з інстаграму Sportik

Геннадій Красильников: з волонтера в колаборанти

В олімпійській родині України теж знайшлось місце зрадникам. Ним виявився 46-річний майстер спорту міжнародного класу із важкої атлетики Геннадій Красильников, який родом із харківського Чугуїва.

Наприкінці травня 2022-го року Красильникова разом із групою осіб було затримано. Їх звинувачували в роботі з російською армією та коригуванні вогню.



Красильников – корегувальник вогню на Харківщині / Колаж 24 Каналу

Цікаво те, що ще у 2014-му році колишній спортсмен був волонтером команди "Славянське серце" та допомагав цивільним виїхати із зони АТО. Тепер учасник двох Олімпіад став на бік ворога.

Що відомо про колишнього важкоатлетка-зрадника Красильникова:

Український важкоатлет, який брав участь на Олімпійських іграх у 2000-му в Сіднеї (9-та позиція) та 2004-му в Афінах (4-те місце).

Красильников був на п'єдесталі на рівні чемпіонату Європи. Також був призером Євро серед юніорів.

Тричі ставав чемпіоном світу серед студентів.

Рекордсмен України-2004.

Дмитро Іванісеня – "кармілєц" і "Тимощук на мінімалках"

29-річний футболіст із Кривого Рога, який виступає на позиції опорника. Влітку 2021-го року Іван вирішив поповнити ряди "кармільцев" і подався заробляти гроші в Росію, підписавши контракт із Крилья Совєтов (до кінця сезону-2023/2024).

Хоча до цього вихованець донецького футболу виступав за цілу низку українських клубів – різні команди Шахтаря (окрім першої), Маріуполь та Зорю.



Іванісеня продовжує грати у Самарі / Фото російського Крилья Совєтов

З 2021-го Іванісеня заробляє криваві гроші в країні-агресора, куди подався у статусі вільного агента. Навіть повномасштабне вторгнення не змусило футболіста, який має за своєю спиною навіть один матч за збірну України, виїхати із ворожої держави, як це свого часу зробив центрбек Шахтаря Ярослав Ракіцький.

Іванісеня вирішив обрати шлях Анатолія Тимощука та продовжити виступати в Росії. У цьому сезоні-2023/2024 зрадник України зіграв 18 матчів за російський клуб. Загалом провів у футболці Крилья Совєтов вже 38 поєдинків.

Раніше колишній футболіст луганської Зорі Артем Громов намагався пояснити, чому Івасенісеня не може розірвати контракт із російським клубом. За його словами, в контракті Дмитра прописана величезна сума, яку повинен сплатити Іванісеня у випадку дострокового розірвання контракту з його сторони.Хоча УЄФА звільнила легіонерів від виплат ще на початку весни 2022 року, Дмитро не поспішає покидати ворожу країну.

Натомість активно витрачає криваві гроші на відпочинок із коханою. У травні 2023-го Іванісеня був помічений на відпочинку на Мальдівах. Цікаво, що в інстаграмі дружини футболіста лише одна згадка про війну в Україні, яка була опублікована ще у лютому 2022-го року. Більше про російську агресію у бік рідної країни у пари немає.

Наразі сім'я футбольного зрадника чекає на поповнення, а у грудні 2023-го року дружина Дмитра подарувала йому відпустку у Дубаї.



Іванісеня з дружиною відпочиває у Дубаї / Фото з інстаграму коханої футболіста

Як то кажуть, гроші не пахнуть, а тим паче ті, що заробляє Іванісеня у Росії. А це близько 490 тисяч доларів на рік. Футболіст ще й закрив свій інстаграм подалі від очей українських уболівальників та хейту.