Асоціація футболу України оголосила, що Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув апеляцію Тимощука. Колишній футболіст отримав очікуваний відказ, оскільки КДК у повному обсязі відмовив Тимощуку та залишив рішення УАФ в силі.

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Тимощук може оскаржити рішення Апеляційного комітету УАФ у Спортивному арбітражному судді у Лозанні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України Анатолій Тимощук жодного разу не висловився щодо війни. Також колишній футболіст продовжує працювати у тренерському штабі російського Зеніта. Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Анатолія Тимощука.

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