Верняєв: Він був із тих, з ким у мене конфлікт

Раніше Василенко у своєму інстаграмі опублікував низку антиукраїнських сторіс. Він назвав українців "нелюдами", а також заявив, що ЗСУ запускають ракети по Херсону.

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Це сторіс у себе на сторінці виклав олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Він наголосив, що країна має знати своїх "героїв" в обличчя.

Також титулований гімнаст розповів, що Василенко перебрався до росії.

Так, Василенко вже у москві. Він це вже звідти робив. Він писав: "Боже, врятуй нас від українських ракет". Він тренувався у Лаврухіна (тренер збірної України – 24 канал) у Ігоря (Радівілова). Я ніколи з ним так близько не спілкувався, він не був у нашій команді. Він був із тих, з ким у мене конфлікт, один із призвідників всяких сварок. Ніколи розумом не вирізнявся,

– сказав Олег.

Олімпійський чемпіон також зазначив, що Василенко заблокував його у своїх соцмережах.

"Він спробував якісь історії виставити. Але ж я у них усіх заблокований, бо я ворог народу. Мені надсилали якісь скриншоти, я посміявся ще на нього реагувати. Він спробував мене присоромити тим, що я російською говорю, що я фотографувався з кимось ще колись. Я говорю: "Тільки ти плутаєш, хлопче, що було до 24 лютого – після всі вже кардинально кордони розставили та обрали свої сторони"", – додав Верняєв.

Довідка. Максим Василенко – український гімнаст, родом із Херсонської області. На початку цього року закінчив спортивну кар'єру.

Позиція Верняєва

Український гімнаст з перших днів повномасштабного вторгнення демонструє свою громадянську позицію. Нещодавно разом з зірками шоубізнесу він подякував українським військовим.

Верняєв сподівається, що незабаром зможе повернутися до рідного Донецька. Востаннє він був там у 2012 році.

Спортсмен показав, як окупанти "звільняють" спортивну інфраструктуру у Харкові та Києві.

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