Думає, що це українські ракети руйнують Херсон

Уродженець Херсона Максим Василенко виклав дивне сторіс зі словами: "Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет". Схоже, що колишній гімнаст збірної України має проросійську позицію.

Читайте також Ярмоленко допоміг рідним Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова

Це сторіс у себе на сторінці виклав олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Титулований український гімнаст заявив, що країна має знати своїх "героїв" в обличчя.

От так людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх "героїв" в обличчя,

– прокоментував сторіс Верняєв.

Василенко прибрав сторіс зі своєї сторінки після того, як Верняєв відповів на цю неоднозначну думку.



Зрадник серед українських гімнастів / Скриншот із інстаграму Верняєва

Цікаво, що 1 січня 2022 року Максим Василенко несподівано оголосив про закінчення спортивної кар'єри. Гімнаст подякував усім за роботу.

Василенко є чому повчитись у Верняєва. Олег взяв до рук зброю, щоб наблизити перемогу України над Росією, а також активно допомагає зі збором гуманітарної допомоги.