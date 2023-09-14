Анатолій Тимощук після закінчення футбольної кар'єри вирішив залишитися в Росії – там він влаштувався працювати у структурі футбольного клубу Зеніт. Та навіть брав участь у рекламних зйомках, присвячених дню російської армії.

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І продовжив працювати в Росії, навіть коли ця країна напала на Україну. При цьому там він вирішив відмовчуватися про війну, не висловивши з цього приводу жодної думки.

Таку зраду Тимощуку не пробачили. І за роботу на ворога, Українська асоціація футболу ще в березні 2022 року вирішила покарати Тимощука. Його позбавили всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України. Також заборонили здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, на території України. А також рекомендували позбавити його тренерської ліцензії Pro-UEFA.

При цьому в Тимощука після цього вистарчило нахабства подати апеляцію на це рішення. Але апеляційний комітет УАФ залишив без змін рішення контрольно-дисциплінарного комітету.

Але якщо Тимощук може дозволити собі ігнорувати українських журналістів, постійно перебуваючи в Росії, то від російських пропагандистів відвертітися йому не вдалося. Вони й спитали в нього про те, як він відреагував на те, що його позбавили усіх нагород в Україні. Відповідь в нього була доволі однозначна.

"На це питання я не буду відповідати", – все що зміг сказати Тимощук у відповідь.

Варто зазначити, що Тимощук потрапив не лише під футбольні санкції. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 січня 2023 року, за яким запроваджено санкції щодо 119 осіб. Серед них і Анатолій Тимощук. Йому заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.