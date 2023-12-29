Когорту українських зрадників спорту поповнила футболістка збірної України Дар'я Кравець. У просторах інтернету з'явився фрагмент із відео російського каналу, у якому повідомили, що українська захисниця намагалась в'їхати у Росію заради продовження кар'єри.
Варте уваги Під час масованого обстрілу Львова загинув баскетболіст Віктор Кобзистий: що про нього відомо
У складі збірної України була зрадниця
У ролику чітко чути, як Кравець говорить свою мету в'їзду у країну-агресора – грати у футбол. Невідомо, коли саме було зняте це відео, але факт залишається фактом. Також показано, що в української футболістки у телеграмі є видалені повідомлення, у яких вона божиться, що зароблені кошти буде перераховувати на потреби ЗСУ, а російських військових вона називала орк**и.
Кравець хотіла поїхати грати футбол у Росію: дивіться відео
Цікаво, що футболістка видалила усі пости, які стосуються війни в Україні. Хоча під час виступів в італійській Фіорентині виходила на поле із синьо-жовтим прапором, а у команді влаштовували акцію підтримки для своєї одноклубниці з України.
Фіорентина підтримала Кравець та Україну / Фото італійського клубу
Сторінка Дар'ї в інстаграмі є приватною, але люди, які підписані на футболістку можуть побачити її нинішнє перебування. Кравець насолоджується життя у Таїланді. Ймовірно, зі своєї коханою, яка є футболісткою російського Локомотіва Крістіной Машкової, з якою у неї вже дуже давно стосунки.
Кравець, яка хотіла в'їхати у Росію, відпочиває у Таїланді / Скриншот із соцмереж
Ще влітку Дар'я хотіла перебратись у клуб своєї коханої, але Локо забракував українську футболістку.
Хто така Дар'я Кравець, яка так любить Росію
- 29-річна футболістка, яка виступає на позиції захисниці. За свою кар'єру пограла за цілий ряд клубів, як українських, так і іноземних.
- Має Кравець за своєю спиною виступи у ворожій країні. Пограла за Мордовочку та Зоркій (2014-2016 роки).
- Після вояжу у Росію продовжила кар'єру у Казахстані. У лютому 2019-го року перейшла в ізраїльський клуб Кір'ят-Гат, а вже влітку того ж року підписала контракт з французьким Реймсом.
- Із 2021-го виступала в італійському футболі за Фіорентину та Комо.
- Має за своєю спиною шість десятків матчів за збірну України.