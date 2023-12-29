Когорту українських зрадників спорту поповнила футболістка збірної України Дар'я Кравець. У просторах інтернету з'явився фрагмент із відео російського каналу, у якому повідомили, що українська захисниця намагалась в'їхати у Росію заради продовження кар'єри.

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У складі збірної України була зрадниця

У ролику чітко чути, як Кравець говорить свою мету в'їзду у країну-агресора – грати у футбол. Невідомо, коли саме було зняте це відео, але факт залишається фактом. Також показано, що в української футболістки у телеграмі є видалені повідомлення, у яких вона божиться, що зароблені кошти буде перераховувати на потреби ЗСУ, а російських військових вона називала орк**и.

Кравець хотіла поїхати грати футбол у Росію: дивіться відео

Цікаво, що футболістка видалила усі пости, які стосуються війни в Україні. Хоча під час виступів в італійській Фіорентині виходила на поле із синьо-жовтим прапором, а у команді влаштовували акцію підтримки для своєї одноклубниці з України.



Фіорентина підтримала Кравець та Україну / Фото італійського клубу

Сторінка Дар'ї в інстаграмі є приватною, але люди, які підписані на футболістку можуть побачити її нинішнє перебування. Кравець насолоджується життя у Таїланді. Ймовірно, зі своєї коханою, яка є футболісткою російського Локомотіва Крістіной Машкової, з якою у неї вже дуже давно стосунки.

Кравець, яка хотіла в'їхати у Росію, відпочиває у Таїланді / Скриншот із соцмереж

Ще влітку Дар'я хотіла перебратись у клуб своєї коханої, але Локо забракував українську футболістку.

Хто така Дар'я Кравець, яка так любить Росію