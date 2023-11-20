Цікаво, що однієї із таких ще із часів анексії Криму стала перша в історії України чемпіонка світу з сумо Ольга Давидко. Вона перебралась на бік ворог ще з 2014-го, а через два роки взагалі розпочала свої виступи під триколором. Вона проміняла український паспорт на російський.

До теми Українська чемпіонка світу з сумо відкрила фонд підтримки армії Росії: що відомо про зрадницю

Спортсменка-зрадниця

Спортсменка-зрадниця не лише представляла Росію на змаганнях, а й допомагала окупантам як волонтер та навіть збирала кошти для потреб російської армії, заснувавши власний фонд.

Через що прокуратура Криму та Севастополя висунула підозру Давидко, яка зрадила Україну.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона організувала "волонтерський рух" в окупованому Криму та почала допомагати ворогу. Бувши публічною особою, жінка неодноразово виступала у пропагандистських ЗМІ з підтримкою "СВО" та регулярно публікувала повідомлення в соцмережах про збори та заклики допомогти окупантам. Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою заподіяння шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Цікаво й те, що проросійська Давидко не приховувала, що голосувала на псевдореферендумі за "приєднання" Криму до Росії. Після держзради Ольга стала віцепрезидентом "Федерації сумо Республіки Крим".

Слід відзначити, що Давидко не є єдиною зрадницею України на спортивному фронті. Нещодавно на Хмельниччині зловили легкоатлета, який щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів, аби збирати інформацію для Росії з метою наведення ракетних ударів.

Раніше ж було затримано велосипедиста-рекордсмена, який корегував ракетні удари по незламному Харкову.