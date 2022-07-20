Ще один зрадник України

8 червня криворізький Кривбас звільнив з посади головного тренера юнацької команди (U-19) Віталія Віценця. Як вже колишній футболіст працевлаштувався у ворожій росії.

До теми Кривбас звільнив двох тренерів через їхню проросійську позицію

Ексгравець Шахтаря увійшов у тренерський штаб Олега Кононова у тульському Арсеналі. Про це повідомила пресслужба клубу. Білоруський спеціаліст теж добре знайомий українським уболівальникам за роботою у львівських Карпатах.

За даними Transfermarkt, контракт Віценця з Арсеналом розрахований до кінця червня 2023 року.

Нагадаємо, що відроджений Кривбас вигнав Віценця через проросійську позицію. Разом із них клуб покинув його помічник Станіслав Дьяченко.

Віценець поповнив список українських зрадників.

Що відомо про зрадника України Віталія Віценця

31-річний Віталій Віценець усю свою футбольну кар'єру провів в Україні. Є вихованцем Шахтаря, але не зміг закріпитись у донецькому клубі.

Був в оренді у Зорі, Іллічівці та Маріуполі, який став останнім клубом у кар'єрі півзахисника.

Наприкінці листопада 2017-го повішав бутси на цвях.

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