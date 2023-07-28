На початку липня журналістами були виявлені зв'язки компанії Сергія Бубки з російськими терористами. Після початку повномасштабної агресії фірма "Монблан" з'явилася в російському реєстрі та укладала контракти з окупантами на постачання пального.
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24 Канал спрямував запит в Службу безпеки України щодо діяльності компанії Сергія Бубки "Монблан". У своїй відповіді правоохоронці повідомили, що за фактом діяльності фірми розпочато досудове слідство. У кримінальному провадженні слідчі СБУ вивчають всі обставини діяльності компанії. Розслідування ведеться за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Деталі слідства наразі не підлягають розголошенню.
Справа Бубки
- Зазначимо, що сам Бубка досі не прокоментував історію з його компанією. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, Бубка не визнає свою провину та планує подати до суду.
- Народний депутат Жан Беленюк подав депутатські запити у правоохоронні органи та отримав відповідь, що проти колишнього президента НОК України можуть бути застосовані санкції.