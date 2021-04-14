Бавария покинула Лигу чемпионов, Челси и ПСЖ идут дальше

13 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Мюнхенская Бавария минимально победила ПСЖ (0:1), но покинула континентальное первенство из-за правила выездного гола.

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В параллельном матче Челси на 90 + 4 минуте с идентичным счетом проиграл Порту (0:1), но благодаря победе в первом матче вышел в следующую стадию.

Харьков может стать базовым городом для сборной Украины по футболу

Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов обратился к УАФ с просьбой, чтобы именно этот город стал базовым для сборной Украины во время подготовки к Евро-2020. По его словам, президент УАФ Андрей Павелко дал принципиальное согласие.

Стоит добавить, что во время подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет три спарринга. Первым соперником "сине-желтых" станет Бахрейн, а матч запланирован на 23 мая.

Реванш МакГрегор – Порье отменен

Третьего боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье не будет. В соцсетях разгорелась словесная перепалка между бойцами.

Один из лучших бойцов UFC МакГрегор решил отказаться от третьего боя против Порье. Их поединок должен был стать главным на вечере боев UFC 264, который состоится 10 июля.

МакГрегор – Порье: история противостояний

Бойцы имеют в своем активе по одной победе. Впервые они встретились в октагоне 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор праздновал успех уже в первом раунде.

Второй их бой состоялся 24 января 2021 года. На этот раз Порье взял реванш. Во втором раунде он отправил окровавленного МакГрегора в нокаут.

Ирландский боец покидал арену ковыляя и с помощью костылей. Спортсмен получил медицинский запрет на проведение поединков в ближайшие 180 дней.

Арбитр потерял работу на Евро-2020 из-за незасчитанного гола Роналду

Помощник главного арбитра Марио Дикс не отправится на Евро-2020. Данни Маккели, который будет главным судьей, не включил его в свою команду.

Произошло это после скандального матча между сборными Сербии и Португалии в отборе на чемпионат мира 2022 года. В конце встречи при счете 2: 2 Криштиану Роналду отправил мяч в ворота соперника. Защитник выбил мяч с линии ворот. На этом матче не было VAR, поэтому арбитры могли полагаться только на себя. И Дикс указал Маккели, что гола не было.

Такое решение вызвало вспышку агрессии у Роналду. Он накричал как на Маккели, так и на Дикса, за что получил желтую карточку. А после этого выбросил свою капитанскую повязку на газон и покинул поле еще до окончания игры.